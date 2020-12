Der Autozulieferer Continental konzentriert sich auf das Wachstum in Hightech-Bereichen: Hohe Gewinne im Gummigeschäft sollen Investitionen in Technik zur Vernetzung von Fahrzeugen sichern. Angesichts eines erwarteten Umsatzrückgangs von rund 37,5 Milliarden Euro führe aber kein Weg am Stellenabbau vorbei, sagt Conti-Chef Nikolai Setzer.