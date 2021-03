Hannover

Die Commerzbank in Hannover hat ihre Geschäfte im vergangenen Jahr ausgedehnt. „Insgesamt haben wir 2020 in der Region netto 1300 neue Kunden gewinnen können und betreuen hier nun insgesamt 116.000 Kunden“, sagte Niederlassungsleiter Siegmar Folleher am Freitag. Die Einlagen seien um 9 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen stieg um 326 Millionen Euro; das war ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Commerzbank wolle in der Region auf Wachstumskurs bleiben, sagte Folleher. Die Vorgaben aus der Zentrale in Frankfurt sind aber strenger geworden: Expansion um jeden Preis sei keine Option mehr, hatte der neue Vorstandschef Manfred Knof kürzlich bei der Vorstellung der neuen Konzernstrategie erklärt. „Wir wollen profitabel wachsen“, sagte Folleher.

Sigmar Folleher leitet die Niederlassung Hannover der Commerzbank. Quelle: Ventura

Die Commerzbank will die Zahl der Stellen um rund 7500 auf 32.000 verringern. Das Filialnetz wird auf 450 Standorte fast halbiert. Was dies für die Region Hannover bedeute, stehe noch nicht fest, sagte Folleher. Derzeit betreibt die Bank hier 16 Filialen, 2020 wurden bereits fünf geschlossen. Die Bank beschäftigt in Hannover 257 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mehr Banking-App-Nutzer

Im Privatkundengeschäft ruhen die Hoffnungen hier neben der Baufinanzierung auf den Wertpapieren. Im vorigen Jahr sei die Zahl der entsprechenden Sparpläne in Hannover um etwa 21 Prozent gestiegen. „Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft – davon einige zum ersten Mal“, sagte Folleher. Stark zugelegt habe auch das Interesse an der hauseigenen Banking-App: Die Zahl der Nutzer in der Region stieg 2020 um knapp 32 Prozent. Bundesweit betrug der Zuwachs nur 20 Prozent.

Von Jens Heitmann