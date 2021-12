Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) muss im Stammwerk in Hannover die Weihnachtspause verlängern. Wegen eines Mangels an Mikrochips kann das Unternehmen nicht wie geplant am 3. Januar wieder mit der Produktion beginnen. Stattdessen stehen die Bänder vom 23. Dezember bis Ende der ersten Januarwoche still. In der Woche darauf soll zumindest eine Schicht wieder arbeiten können.

„Aufgrund der unsicheren Halbleiterversorgung ist eine Anpassung der Fahrweise auch für das Werk Hannover notwendig“, sagte Personalleiterin Nassia Zdravkova am Mittwoch. Auch an weiteren Januartagen werde es teilweise zu Arbeitsausfällen kommen. Von der neuerlichen Zwangspause sind dem Vernehmen nach zunächst rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen – in der zweiten Januarwoche dann noch etwa 2500 Beschäftigte. Das Unternehmen habe Kurzarbeit angemeldet, hieß es.

Die Lieferengpässe bei Mikrochips machen der Autobranche schon länger zu schaffen. VWN hatte die Produktion in Stöcken bereits Ende Juni unterbrechen müssen. Vom 23. bis 30. Juli wurden die Bänder abermals gestoppt. Insgesamt wurde 2021 für elf Werktage Kurzarbeit angemeldet. Auch am polnischen Standort Wrzesnia gab es Unterbrechungen – beim Bau des Lieferwagens Crafter.

Krisenstäbe im VW-Konzern

„Im Jahr 2021 haben wir eine bisher einmalige Situation erlebt“, sagte der für die Beschaffung zuständige VWN-Vorstand Karl Bernqvist. Die Corona-Krise, Brände bei Halbleiterherstellern, die erhöhte Nachfrage bei Produkten aus dem Bereich der Consumer Electronics und die Störung weltweiter Lieferketten habe die Versorgung mit Chips dramatisch eingeschränkt. Volkswagen versucht, mithilfe von Taskforces die Lage zu verbessern. Diese Krisenstäbe entscheiden auch über die Zuteilung der vorhandenen Halbleiter im Konzern.

„Auch wir bei VWN konnten wegen der geschilderten Problematik nicht alle Fahrzeuge bauen, die wir geplant hatten“, sagte Bernqvist. In Stöcken werden bei normalem Betrieb des Werks knapp 800 Transporter am Tag gefertigt. Für 2022 rechnet das Management mit einer Stabilisierung der Lage. In der zweite Jahreshälfte könne sie sich auch verbessern, hieß es. VWN hatte angekündigt, die wegen der Produktionsstopps fehlenden Stückzahlen im laufenden Jahr mit Sonderschichten aufzuholen. Das ist offenbar nicht ganz gelungen.

Weniger Autoverkäufe

Die anhaltenden Lieferprobleme bei Halbleitern bremsen die Pkw-Verkaufszahlen in Deutschland. Nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR) in Duisburg dürften sich die Autoverkäufe in diesem Jahr um 8 Prozent verringern. Bereits 2020 war der Absatz auf dem hiesigen Automarkt geschrumpft. Da deutsche Hersteller viele Elektro- und Premiumfahrzeuge produzieren, bei deren Bau besonders viele Halbleiter verwendet werden, sei der Wirtschaftszweig hierzulande stärker von dem Mangel an Mikrochips betroffen als anderswo, erklärte der Verband der Automobilindustrie. Ursprünglich hatte die Branche für 2021 auf einen Zuwachs von 8 Prozent bei den Neuzulassungen gehofft.

Von Jens Heitmann