Beim Duft- und Aromen-Spezialist Symrise herrscht dicke Luft: Während der Konzern aus Holzminden seine Gewinne stetig steigert und die Dividende im vergangenen Jahr zum elften Mal in Folge erhöht hat, muss die Belegschaft weiterhin Tarifabschläge in Kauf nehmen – nach Angaben der IG BCE verdienen die Beschäftigten knapp 10 Prozent weniger als die Kollegen in der Chemieindustrie. Das will die Gewerkschaft nicht länger hinnehmen: „Wir müssen den Abstand zur übrigen Branche verringern“, sagte der zuständige Bezirksleiter Peter Winkelmann: „Wir wollen noch keinen Arbeitskampf – aber wir werden davor auch nicht mehr zurückschrecken.“

Symrise zählt zum Quartett der weltweit führenden Hersteller von Düften und Aromastoffen – kaum ein Konsumgüterkonzern, Nahrungsmittelproduzent oder Kosmetikhersteller kommt ohne den Zulieferer aus. Zu seinen Kunden gehören große Markenartikler wie Danone, Unilever, L’Oréal und Henkel. Der im M-Dax notierte Konzern konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr leicht auf 3,5 Milliarden Euro erhöhen und den Überschuss um knapp 4 Prozent auf 307 Millionen Euro steigern. Das Unternehmen gilt als Kandidat für den Aufstieg in den Leitindex Dax und beschäftigt weltweit 11.000 Mitarbeiter, rund 2700 davon in Holzminden.

Die Kernforderung ist die Verkürzung der Arbeitszeit

Der Unmut der Arbeitnehmervertreter köchelt schon länger. Symrise ist 2003 aus der Fusion der Konkurrenten Haarmann & Reimer und Dragoco entstanden – seither unterliegt der Konzern nicht mehr der Bindung an den Chemie-Flächentarifvertrag. Um eine Verlagerung von Arbeitsplätzen zu vermeiden, haben die Arbeitnehmervertreter einem Standortsicherungsvertrag zugestimmt, der neben einer 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich auch Abschläge zum Flächentarifvertrag beinhaltet. Diesen Vertrag hat die IG BCE nun gekündigt. „Der Konzern darf nicht nur die Aktionäre belohnen, jetzt sind auch mal die Mitarbeiter dran“, sagte Betriebsratschef Harald Feist. Das Ziel sei eine schrittweise Rückkehr zum Flächentarifvertrag: „Unsere zentrale Forderung ist zunächst die Verkürzung der Arbeitszeit für die gesamte Belegschaft um eine Stunde pro Woche.“

Darauf will sich der Konzern nicht einlassen. In einem Schreiben an die Mitarbeiter hat der Vorstand der Gewerkschaft „unsachgemäße Vergleiche und unangemessene Forderungen“ vorgeworfen und die Gespräche für gescheitert erklärt. Symrise werde jedoch von sich aus die Entgelte ab Juli freiwillig um 2 Prozent erhöhen, einen einmaligen Corona-Bonus von 500 Euro zahlen und die Belegschaft mit einer Prämie von 600 Euro am Erfolg des Unternehmens beteiligen, falls die angepeilte Gewinnmarge erreicht werde, heißt es in dem Schreiben weiter. Zudem sollen Schichtarbeiter vom nächsten Jahr an drei zusätzliche, bezahlte freie Tage erhalten.

Unternehmen lehnt Annäherung an Flächentarifvertrag ab

Eine weitere Annäherung an den Flächentarifvertrag lehnt das Management ab. Zum einen fühle sich das Unternehmen der Chemieindustrie kaum noch zugehörig, weil man zu großen Teilen natürliche Agrar-Rohstoffe verarbeite, sagte eine Symrise-Sprecherin. Zum anderen sei der bundesweite Tarifabschluss der Branche nicht flexibel genug. Mehr als 90 Prozent der hierzulande hergestellten Produkte würden exportiert, da gelte es die Kosten im Auge zu behalten, hieß es. Einsparungen, die aus dem Beibehalten der 40-Stunden-Woche resultieren, habe Symrise in den Ausbau seiner Wettbewerbsfähigkeit investiert: „Allein im Stammhaus Holzminden haben wir seitdem mehrere 100 Millionen Euro investiert.“

Obwohl Symrise ihren Forderungen entgegen gekommen ist, will die Gewerkschaft nicht hinnehmen, dass der Konzern die Entgelte einseitig festlegt. „Das widerspricht grundsätzlich dem Gedanken von Tarifverhandlungen“, sagte Bezirksleiter Winkelmann. Da das Unternehmen offen lasse, für welchen Zeitraum die angekündigten Verbesserungen gelten, lasse sich das Angebot auch nicht bewerten. Zudem drohten „gravierende Folgen“ für künftige Tarifabschlüsse: Bei den neuerlichen Verhandlungen wäre dann der alte Tarifvertrag ohne Berücksichtigung der freiwilligen Zahlungen die Ausgangsbasis für die Gespräche, sagte Winkelmann: „Damit würde Symrise den Abstand zum Flächentarifvertrag zementieren.“

