Hannover

Die deutsche Autobranche schöpft wieder Hoffnung. Nachdem bereits Daimler und BMW über bessere Geschäfte zum Jahresbeginn berichtet haben, zeigen sich auch Volkswagen und Continental zuversichtlicher. „Wir sind mit viel Momentum ins Jahr gestartet“, sagte VW-Chef Herbert Diess am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanzzahlen für das erste Quartal. „Im weiteren Jahresverlauf ist noch viel von uns zu erwarten.“ Conti-Chef Nikolai Setzer hingegen mahnt nach einem „gut gelungenen Start“ zur Vorsicht. Die Weltwirtschaft komme erst nach und nach auf Touren: „Die kommenden Monate bleiben sehr herausfordernd.“

Sorgen bereiten Herstellern wie Zulieferern vor allem die Engpässe bei Mikrochips. „Die Unterversorgung mit Halbleitern in der gesamten Industrie wird im zweiten Quartal voraussichtlich etwas deutlichere Auswirkungen haben als bisher“, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz. Bisher musste der Konzern die Produktion in einzelnen Werken deshalb nur tageweise unterbrechen – Ford ist hingegen gezwungen, seine Autoproduktion in Köln in den nächsten Monaten fast komplett einzustellen.

Volkswagen verdient deutlich mehr

Volkswagen konnte wegen des Chipmangels von Januar bis Ende März rund 100.000 Autos weniger produzieren als geplant. Im zweiten Quartal könne noch einmal eine ähnlich hohe Zahl ausfallen, hieß es. Man hoffe darauf, im zweiten Halbjahr die Produktion hochfahren zu können, um diese Ausfälle zumindest zum Teil zu kompensieren. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich die Versorgungslage bei Halbleitern deutlich verbessere. Darauf setzt auch Continental: „Wir sehen, dass das zweite Quartal wahrscheinlich der Höhepunkt der Knappheit ist und es dann besser werden wird“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer dem „Handelsblatt“.

Trotz dieser Probleme haben Volkswagen und Continental im ersten Quartal mehr verdient. Bei VW stand unter dem Strich ein Gewinn von rund 3,4 Milliarden Euro – das war fast sieben Mal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg um etwa 13 Prozent auf 62,4 Milliarden Euro. Die Auslieferungen legten weltweit um rund ein Fünftel auf gut 2,4 Millionen Fahrzeuge zu. Conti erzielte einen Nettogewinn von 448 Millionen Euro – nach 292 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro.

VW konnte vor allem deshalb deutlich mehr verdienen, weil die Kundschaft Modelle kaufte, die mehr Gewinn abwerfen. So verbuchte Porsche ein Ergebnis von rund 1,2 Milliarden Euro, vor einem Jahr war es weniger als die Hälfte. Audi erhöhte den Betriebsgewinn auf rund 1,4 Milliarden Euro – Anfang 2020 hatte es nur zu einem Mini-Plus gereicht. Die Marke VW Pkw steigerte das Ergebnis auf 900 Millionen Euro und verdoppelte es damit fast. Bei VW Nutzfahrzeuge stagnierte der Umsatz bei 2,7 Milliarden Euro, der operative Gewinn kletterte von 14 auf 29 Millionen Euro.

Continental strebt 2021 schwarze Zahlen an

Bei Continental bleibt die Gummisparte der Ertragsbringer: Das Reifengeschäft und die Industrie-Kunststofftechnik Contitech steigerten ihr bereinigtes operatives Ergebnis um 61 Prozent auf 614 Millionen Euro, der Umsatz erhöhte sich um knapp 7 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Im Automotive-Bereich rund um Fahrzeugkomponenten, Sensorik und Software schrumpfte der Umsatz um rund 2 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn stieg von 12 auf 76 Millionen Euro.

Während Volkswagen sehr optimistisch auf die nächsten Monate blickt und einen Umsatz deutlich über dem Vorjahreswert anpeilt und eine Gewinnspanne von 5,5 bis 7 Prozent erreichen will, zeigt man sich bei Continental vorsichtiger: Nach zwei Jahren mit roten Zahlen strebt der Zulieferer 2021 wieder einen Gewinn an.

Von Jens Heitmann