Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Oktober erholt. Die Zahl der Arbeitslosen lag am Monatsende bei 2,76 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Dies waren 87 000 Personen weniger als im September – aber wegen der Corona-Krise noch 556 000 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote betrug 6,2 Prozent; sie ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte gesunken.

Die Herbsterholung fiel in diesem Jahr deutlicher aus als sonst. Im Durchschnitt sinkt die Zahl der Arbeitslosen von September auf Oktober nur um 48 000, wie der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsagentur, Detlef Scheele, erläuterte.

Wieder mehr Kurzarbeit erwartet

Im November kommt jedoch der Teil-Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie. „Das wird zu einem Einbruch am Arbeitsmarkt führen, aber zu keinem Zusammenbruch“, sagte Scheele. Es gebe „Branchen, für die es bitter ist“. Scheele nannte das Gastgewerbe und den Tourismus an erster Stelle. Der zuletzt gesunkene Bedarf an Kurzarbeit werde vermutlich wieder steigen.

In Niedersachsen waren zuletzt mehr als 255 000 Arbeitslose registriert – 3 Prozent weniger als im Vormonat, aber 21,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote verringerte sich gegenüber September um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent. In der Region Hannover sind 49 652 Männer, Frauen und Jugendliche arbeitslos – und damit erstmals seit dem Sommer wieder weniger als 50 000.

