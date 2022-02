Hannover/Salzgitter

Die Beschäftigten bei Alstom in Salzgitter machen sich Sorgen um die langfristige Auslastung des Werks. Die Geschäftsführung des Bahntechnikunternehmens hat nach Angaben aus Gewerkschaftskreisen erklärt, Arbeiten für einen Großauftrag aus Norwegen im Gesamtwert von 1,8 Milliarden Euro nach Breslau in Polen verlagern zu wollen.

Eine Bestätigung des Managements gab es dazu am Donnerstag nicht – aber die Belegschaft ist trotzdem in Alarmstimmung. Der Betriebsrat spricht von einem „eklatanten Bruch abgeschlossener Verträge zur Standortsicherung“. In einem Brief an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Arbeitnehmervertretung die Landesregierung um Unterstützung gebeten. In der Fabrik in Salzgitter sind rund 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Der Auftrag aus Norwegen wurde Mitte Januar bekannt gegeben. Mit dem Staatsunternehmen Norske Tog hat Alstom einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 200 Regionalbahnen vom Jahr 2025 an geschlossen. Davon haben die Norweger bereits 30 Züge zum Gesamtpreis von 380 Millionen Euro bestellt, für weitere 170 besteht eine Option.

Stellenabbau in Deutschland

Unruhe gab es bei Alstom in Deutschland schon im vergangenen Dezember. Ein Jahr nach der Übernahme des Konkurrenten Bombardier teilte der französische Konzern mit, er werde eine „Anpassung an der klassischen Fertigung vornehmen“ und 900 bis 1300 Stellen streichen. Betroffen davon sind bisher vor allem ostdeutsche Werke etwa in Görlitz und Bautzen, während die Fabrik in Salzgitter glimpflich davonkommen sollte.

Für die Arbeitnehmervertretung stellt sich die Situation nun anders dar: „Ohne den Norwegen-Auftrag läuft uns die Auslastung leer“, erklärte sie. Von angekündigten rund 700 neuen Stellen in den Bereichen Software und Digitalisierung sollen vor allem die Standorte in Braunschweig, Berlin und Mannheim profitieren.

Vertrag zur Standortsicherung

Alstom baut in Salzgitter vor allem Regionalzüge unterschiedlichen Typs auf der einheitlichen Plattform Coradia. Weil das Werk auch schon in der Vergangenheit mit Schwankungen bei der Auftragslage zu kämpfen hatte, haben Alstom und die Arbeitnehmervertretungen im Jahr 2019 einen Standortsicherungsvertrag abgeschlossen, der einen Gehaltsverzicht und im Gegenzug eine Beschäftigungssicherung vorsieht.

„Die Kollegen und Kolleginnen halten ihre Zusagen ein“, sagte der Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen, Thorsten Gröger. Man erwarte nun ein klares Bekenntnis zum Auftrag aus Norwegen, für den das Werk in Salzgitter aufgrund der in dem Vertrag besiegelten Konditionen auch den Zuschlag erhalten habe.

„Größtmöglicher Widerstand“

Die Nachricht, dieser könne nun nach Polen abgegeben werden, habe Wut und Ängste in der Belegschaft ausgelöst. Es stelle sich die Frage, inwieweit das Management noch als verlässlicher Akteur gesehen werden könne. „Der eingeschlagene Weg wird von uns nicht mitgetragen und stößt auf größtmöglichen Widerstand“, heißt es in einem Schreiben der Gewerkschaft an das Management.

„Wir richten den Standort Salzgitter auf die künftige Marktsituation aus“, erklärte Alstom. Man sei zuversichtlich, dass eine erweiterte Fertigung des Aluminiumrohbaus für Wagenkästen und des Innenausbaus langfristig eine stabilere Auslastung bringen könne. Dabei könnten Fahrzeugmodelle eine zentrale Rolle spielen, die für den deutschen Markt ausgelegt seien.

Von Bernd Haase