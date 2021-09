Allianz-Studie: Elektroautos haben höhere Reparaturkosten

München

Reparaturen von Elektrofahrzeugen nach Unfällen kosten im Schnitt mehr Geld als bei herkömmlichen Autos. Nach einer Untersuchung der Allianz ist in der Vollkaskoversicherung der durchschnittliche Schadenaufwand bei reinen Elektroautos um 10 Prozent höher und bei teilweise batteriebetriebenen Fahrzeugen (Plug-in-Hybride) sogar um die Hälfte. Besonders der Wechsel der Akkus schlage stark zu Buche, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit. Anlass der Studie sind die schnell steigenden Zahlen von Elektroautos auf den Straßen. Im ersten Halbjahr wurden in Deutschland nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts etwa 312 000 reine Elektroautos und Plug-in-Hybride neu zugelassen.

Dass Reparaturen mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden sind, hängt auch damit zusammen, wo die Batterien angebracht sind. Oft seien Unterbodenschäden bei Elektroautos gleichbedeutend mit Beschädigungen der Akkus, sagte der Leiter der Sicherheitsforschung im Allianz-Zentrum für Technik, Carsten Reinkemeyer. Und Batterien seien nun einmal teurer – „bis zu 20 000 Euro“ je Fahrzeug. Aber auch die Sicherheitsvorschriften und Herstellervorgaben spielten eine Rolle. So dürften „Arbeiten am Hochvoltfahrzeug“ beispielsweise nur in entsprechend qualifizierten Werkstätten ausgeführt werden. Manche Hersteller schrieben vor, dass die Batterie nach einer Airbag-Auslösung zwangsläufig ausgetauscht werden müsse, sagte Reinkemeyer.

Marderbisse werden teuer

Ins Geld gehen aber nicht nur Unfälle. Auch Marderbisse können die Rechnungen für Reparaturen in die Höhe treiben, denn angebissene Hochvoltkabel müssten ebenfalls ersetzt werden, hieß es. Ein Kabelsatz könne bis zu 7000 Euro kosten. Dabei haben nach Angaben der Allianz manche Autohersteller eine günstige Methode gefunden, um derart hohen Reparaturkosten vorzubeugen, indem sie Schutzhüllen um die Kabel legen.

Generell müssten sich die Eigentümer von Elektroautos aber keine Sorgen machen, dass ihre Fahrzeuge grundsätzlich pannenträchtiger seien als Modelle mit Benzin- oder Dieselmotor. Die häufigste Pannenursache komme sowohl bei Verbrennern als auch bei Stromern vor: Das Fahrzeug springt nicht an. „Man glaubt es kaum, aber auch Elektrofahrzeuge brauchen eine normale Starterbatterie wie Verbrennerfahrzeuge“, sagte der Vorstandschef der ADAC Autoversicherung AG, James Wallner.

„Kein höheres Brandrisiko“

Zu Skepsis gegenüber Elektrofahrzeugen haben auch Berichte über Brände geführt. Diese Sorge sei jedoch unbegründet, erklärte die Allianz. Autos mit Batterieantrieb gingen nicht schneller in Flammen auf als herkömmlich motorisierte Fahrzeuge. „Wir erkennen im Moment keine höhere Brandwahrscheinlichkeit als bei Benzinern“, sagte Sicherheitsforscher Reinkemeyer. Jedes Jahr geraten bundesweit etwa 15 000 Autos in Brand – darunter sei nur eine zweistellige Zahl elektrischer Fahrzeuge. Brennende E-Autos könnten in aller Regel gelöscht werden, bevor auch der Akku in Flammen aufgehe, sagte der Vizechef der Berliner Feuerwehr, Karsten Göwecke. „Diese Brände verlaufen so, wie wir das kennen von Fahrzeugbränden.“

Laut Allianz haben die höheren Reparaturkosten zur Folge, dass reine Elektroautos und Plug-in-Hybride im Schnitt etwas teurer zu versichern sind als herkömmliche Autos. Das müsse aber nicht so sein, hieß es dagegen beim hannoverschen Versicherer HDI. Fahrer von Stromern seien in der Regel langsamer unterwegs, um die Reichweite ihrer Autos zu erhöhen. Dadurch verringere sich die Gefahr schwerer Unfälle und hoher Schäden, sagte ein Unternehmenssprecher. Dies könne sich auch in den Versicherungsbeiträgen niederschlagen.

Von Carsten Hoefer und Jens Heitmann