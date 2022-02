Zwischen Nostalgie und Moderne: So will VW mit dem ID.Buzz punkten

Wolfsburg

Die Weltpremiere des Concept Cars ID. Buzz auf der Autoshow in Detroit löste im Januar 2017 einen Hype rund um den Globus aus. Das positive Feedback ließ nur eine Entscheidung zu: Die Studie muss in die Serie transferiert werden. Fünf intensive Jahre der Entwicklungsarbeit folgten. Jetzt ist es soweit: Der ID. Buzz – Volkswagen bezeichnet ihn als „Gamechanger“ der E-Mobilität – ist fertig. Am 9. März soll der vollelektrische Bulli zeitgleich als ID. Buzz (Fünfsitzer) und ID. Buzz Cargo (Transporter) emissionsfrei durchstarten.

Aktuell ist Volkswagen Nutzfahrzeuge in der letzten Testphase der ID. Buzz Prototypen. So tourt die Vorserienflotte seit einigen Wochen quer durch Europa. Der Buzz vor dem Eiffelturm, an der Strandpromenade von Barcelona, vor der Tower Bridge, am Nyhavn Kopenhagen – Volkswagen zieht das ganze als große Show auf, rührt kräftig die Medientrommel. Zu verfolgen ist das ganze, stets begleitet auch von Beiträgen der VW-Vorstände, auf den einschlägigen sozialen Medien. Der Hype wird hochgehalten.

Der Bulli steht für Freiheit: Diese Emotionen will VW auch mit dem Nachfolger wecken. Quelle: MARTIN MEINERS

Gleichzeitig sollen die Fahrten zwischen Barcelona, Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg und Hannover auch finale Tests unter Alltagsbedingungen sein. Kai Grünitz, Leiter der Fahrzeugentwicklung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Bevor wir die Serienproduktion des ID. Buzz hochfahren, liefern uns diese abschließenden Erprobungen mit Fahrzeugen, die nahezu dem finalen Serienstand entsprechen, unabdingbare Rückschlüsse für den letzten Feinschliff.“

VW will alte Emotionen wecken

Schon kurz nach dem Produktionsstart des ID. Buzz in der ersten Jahreshälfte in Hannover steht im Herbst die europäische Markteinführung an. VW verbindet mit dem Modell aber auch riesige Hoffnungen auf der anderen Seite des Atlantiks. Wenn er später in den USA auf den Markt kommt, soll er das von vielen amerikanischen Fans erwartete Comeback der Baureihe zwischen New York und San Francisco werden.

Dort steht der Vorgänger des ID.Buzz, der legendäre Bulli, durch seine Assoziation mit der Hippie- und der Surfer-Bewegung vielleicht mehr noch als in Europa für ein Lebensgefühl von Freiheit und Individualität. Mit dem elektrischen Nachfolger will man diese Gefühle wieder wecken und die Auto-Ikone in die elektrische Zukunft transferieren. VW-Chef Herbert Diess nennt den ID.Buzz deswegen „das bisher emotionalste Modell“ der E-Offensive.

Zwischen Nostalgie und Moderne

Im Design bedient man sich deswegen bewusst beim Ur-Bulli. Das damalige Show-Car ist ganz nah dran am legendären Samba-Bus. Die ID. Buzz Prototypen sind zwar leicht getarnt unterwegs, dennoch ist der Versuch zu erkennen, das Styling des Concept Cars von 2017 konsequent auf die Serienversion des Jahres 2022 zu übertragen. Dazu gehören extrem kurze Karosserieüberhänge, die klassische Einteilung des Karosseriedesigns in eine untere und obere Ebene und das unverwechselbare Gesicht mit seiner V-Form.

Der ID.Buzz im Hafen von Hamburg: Die Ähnlichkeiten zum Ur-Bulli sind leicht erkennbar. Quelle: Volkswagen

Entscheidend für den Erfolg des ID.Buzz werden aber vor allem auch Faktoren wie Software und digitale Dienste sein – Faktoren, mit denen VW gerade in China derzeit zu kämpfen hat. Der ID.Buzz kommt deshalb gleich mit der neusten Software auf den Markt. Diese bietet unter anderem eine stark verbesserte Sprachbedienung ein wesentlich benutzerfreundlicheres und schnelleres Infotainmentsystem sowie ein erweitertes Spektrum an Assistenzsystemen. Innovativ vernetzte Technologien wie das erstmals realisierte „Trainierte Parken“ (automatisches Ein- und Ausparken), „Car2X“ (Warn- und Gefahrenmeldungen im lokalen Nahbereich) und die neuste Version des „Travel Assist“ mit Schwarmdatennutzung.

Mit der Möglichkeit zum bidirektionalen Laden wird der ID.Buzz zudem zum mobilen Stromspeicher und könnte damit das Traumauto für jene Digitalnomaden sein, die ihre Berufe von unterwegs betreiben. Und wenn in einigen Jahren eine bewohnbare California-Version auf den Markt kommt, wird’s auch mit dem Schlafen schön. Die Fußstapfen des Bulli, als treuer Begleiter aller Freiheitsliebenden, wären damit ausgefüllt.

Von Steffen Schmidt