„Zusammen.Arbeiten“: VW-Führungskräfte packen in der Frühschicht mit an

Um die Stimmung an der Basis mitzuerleben, begeben sich die Chefs aus ihrem Büro direkt an die Arbeitsfront: Das Konzept ist unter anderem aus der Fernsehsendung „Undercover Boss“ bei RTL bekannt. Doch anstatt verkleidet, geschieht das ganze bei Volkswagen in Wolfsburg nun ganz offen. Im Rahmen des Projektes „Zusammen.Arbeiten“ werden Mitglieder aus dem Management jeweils zwei Tage an den Fertigungslinien arbeiten. Ziel sei es, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und die Herausforderungen im täglichen Arbeitsprozess selbst hautnah mitzuerleben, teilt VW mit.

Den Anfang machten jetzt Nico Brandenburg, Leiter der Tiguan-Fertigung, und Werkleiter Rainer Fessel persönlich und packten in der Frühschicht an der Montagelinie 4 an. Bevor sie allerdings die ersten Handgriffe machen durften, ging es erst einmal einige Tage in die Lernwerkstatt Halle 35. Im Grundfertigkeitentraining bekamen Fessel und Brandenburg von Marco Breitkreuz, Trainer in der Lernwerkstatt, die notwendigen Kenntnisse vermittelt.

Und wie haben die Chefs ihren Einsatz erlebt? „Ich hatte ein sehr kollegiales Team, das Hand in Hand arbeitet und extrem qualitätsbewusst ist. Das hat echt Spaß gemacht. Für mich ist es wichtig, selbst mit anzupacken und zu wissen, wo die Probleme im Team liegen und wie wir diese gemeinsam verbessern können. Genau durch solche Projekte bauen wir Distanzen ab. Schließlich haben wir als Team alle das gleiche Ziel: Das Werk Wolfsburg nach vorne bringen und tolle Autos bauen. Das geht nur gemeinsam“, berichtet Fessel, der bei seinem Produktionseinsatz unter anderem die Kühlerschutzgitter und die vorderen Sitze verbaute.

Über den Austausch im abschließenden Teamgespräch, welches ebenso Bestandteil des Projekts ist, freute sich Fessel: „Im Gespräch mit dem Team kam die Idee auf, dass zwei bis drei Teammitglieder nun einen Arbeitstag mit mir durchlaufen. Das planen wir jetzt ein, denn so schaffen wir den gegenseitigen Perspektivwechsel noch besser.“

Auch Nico Brandenburg, der die Unterbodenverkleidung montiert hat, ist begeistert: „Im Gespräch mit dem Team ist mir unter anderem aufgefallen, dass wir besonders bei Neufahrzeugprojekten auf eine montagegerechte Produktgestaltung achten müssen, denn hier gibt es nach wie vor großes Optimierungspotenzial. Außerdem ist mir aufgefallen, dass einige übergeordnete Informationen gar nicht an der Basis ankommen. Hier müssen wir besser werden.“

In seinem Team wurde er von Anfang an gut aufgenommen, erzählt Brandenburg weiter: „Ich habe in einem sehr engagierten Team gearbeitet, das sich gegenseitig unterstützt und für eine lockere Arbeitsatmosphäre gesorgt hat. Einer meiner Teamkollegen hat mir eine Art Arbeitszeugnis ausgestellt, auf das ich nach zwei Tagen Produktionseinsatz schon etwas stolz bin. Ich hätte mich von ‚er war stets bemüht‘ bis ‚mit dem kann man doch etwas anfangen‘ entwickelt.“

Und wie kam „Zusammen.Arbeiten“ im Team an? Für Manuel Almstedt, Mitarbeiter auf der ML 4, war es anfangs ein komisches Gefühl, plötzlich mit einer Führungskraft zusammenzuarbeiten. „Doch es war toll zu sehen, wie Rainer mitarbeitete und mit angepackt hat. Das Gefühl von Distanz, welches ich zu Beginn hatte, wurde durch die gute Zusammenarbeit definitiv abgebaut.“

Das Fazit von Cordula Tepelmann, Teamsprecherin: „Ich finde es gut, dass das Management mit eigenen Augen sieht wie wir arbeiten und wie es hier abläuft. Ich war erstaunt, wie schnell die Einarbeitung lief und wie interessiert Nico war, um mehr über die Arbeitsabläufe und die Themen im Team zu erfahren.“

Rund 60 Führungskräfte sollen das Projekt durchlaufen

Bis zum Jahresende werden nun nach und nach rund 60 Führungskräfte aus dem Bereich Produktion Werk Wolfsburg das Projekt „Zusammen.Arbeiten“ auf freiwilliger Basis durchlaufen. Dabei ist nicht nur ein kurzer Besuch an der Linie gemeint, sondern ein Arbeitseinsatz an zwei Tagen in der kompletten Schicht inklusive Pausen an ausgewählten Arbeitsplätzen in den Gewerken. Auch die Teilnahme an einem Teamgespräch nach dem Arbeitseinsatz gehört zum Programm.

In einem Feedbackbogen geben die Führungskräfte nach dem Einsatz einen Erfahrungsbericht ab. Welche persönlichen Eindrücke nehmen sie mit? Gibt es Ideen oder Anregungen aus dem Team? Und welches Thema gehen sie danach anders an? Die Ergebnisse sollen nach Abschluss des Projektes vorgestellt und bearbeitet werden.

