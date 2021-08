Wolfsburg

Upps, da staunten die ersten Autostadt-Besucher am Sonntagmorgen nicht schlecht: Kurz vor 10 Uhr rollten rund 20 seltene DeLorean DMC-12 auf den Kurzzeitparkplatz an der großen Leinwand. Das sportliche Coupe wurde durch die Kino-Reihe „Zurück in die Zukunft“ weltberühmt und feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Kein Wunder, dass die rollenden Kinohelden auch in der Autostadt schnell von Passanten umringt waren.

„Wir haben unser diesjähriges Jahrestreffen in Hannover gefeiert“, berichtet Thilo Skursch vom DeLorean Club Deutschland. Am Samstag nahmen über 20 DeLorean-Freunde mit ihren Oldies an der Street Mag Show in Hannover teil – einem populären Treffen von Fahrern von US Cars. Am Sonntag fuhren die DeLorean-Freunde weiter nach Wolfsburg. Sie wollten die Autostadt besichtigen und hatten Führungen sowie einen gemeinsam Essen im Restaurant „Lagune“ besucht.

Organisiert hat das Treffen der Flensburger Thilo Skursch: „Unseren Club gibt es seit 1992, ich bin eines der ersten Mitglieder.“ Dabei kam der US Car-Fan „nur zufällig“ zum DeLorean: „Ich war 1992 in den USA, um nach neuen Autos zu schauen. Dabei wurde mir der DeLorean angeboten“, berichtet er. Den er überhaupt nicht im Fokus hatte.

Skursch lächelt: „Heute ist er mein eigenes Auto.“ Die anderen Klassiker habe er wieder flott gemacht und anschließend verkauft – nur der DeLorean blieb. „Ein faszinierendes Auto“, betont Skursch. „Der bleibt.“

Und er hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. „Aktuell gibt es einen regelrechten DeLorean-Hype“, sagt Thilo Skursch. „Das geht durch alle Generationen.“ Überall werde er als „Back to the Future“-Car erkannt – „erstaunlicherweise auch von Kindern und Jugendlichen.“ Dabei liefen die Blockbuster mit Michael J. Fox in der Hauptrolle in den 1980er Jahren.

Auch unter Klassiker-Freunden erfreue sich der DeLorean wachsender Beliebtheit: „Die Zahl der Fahrzeuge in Deutschland nimmt zu. Und wer einen hat, gibt ihn in der Regel nicht mehr her.“ Die Autostadt hat übrigens auch einen DeLorean – und der steht im ZeitHaus. „Den haben wir natürlich im Rahmen unserer Führung natürlich auch besucht“, sagt Thilo Skursch. „Und konnten den ZeitHaus-Mitarbeitern Dinge über den DeLorean erzählen, die sie noch nicht wussten...“

Von Carsten Bischof