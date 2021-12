Wolfsburg

Volkswagen baut für sein revolutionäres Fahrzeugprojekt „Trinity“ eine neue Fabrik in der Nähe des Wolfsburger Stammwerks, das steht seit der Planungsrunde im Dezember fest. Bleibt die Frage: Wo genau wird die Fabrik, in der ab 2026 immerhin 250 000 Fahrzeuge jährlich vom Band laufen sollen, entstehen? Sowohl die Stadt Wolfsburg, als auch die Landkreise Gifhorn und Helmstedt rechnen sich Chancen aus. Selbst jenseits der Landesgrenze in Sachsen-Anhalt soll man sich Hoffnung machen...

VW selbst hielt sich zur Standortfrage bisher bedeckt. Wie Markenchef Ralf Brandstätter in einem Interview mit dem Handelsblatt verriet, ist das Auswahlverfahren durchaus ziemlich weit fortgeschritten. „Wir haben bereits mehr als 20 Standorte geprüft, etwa drei bis vier davon kommen in die engere Auswahl“, so der Manager, der das Projekt im November vorstellte. Die endgültige Entscheidung soll laut Brandstätter schon im ersten Quartal 2022 erfolgen, 2023 steht dann der Baubeginn an.

Zweikampf zwischen Gifhorn und Wolfsburg?

Nach WAZ-Informationen läuft es auf einen Zweikampf zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn hinaus. Wolfsburgs Lokalpolitik hat sich bereits mehrheitlich dafür ausgesprochen, die neue Fabrik im Stadtgebiet entstehen zu lassen, um sich die so wichtigen Gewerbesteuereinnahmen zu sichern. Maximale Unterstützung bei der Standortsuche wurde zugesagt.

Die Entscheidung über den Standort soll im erste Quartal 2022 fallen kündigte Marken-Chef Ralf Brandstätter an. Quelle: Friso Gentsch

Das Problem: Industrie- und Gewerbefläche in Wolfsburg sind knapp, Volkswagens Bedarf hingegen groß: Vier Quadratkilometer benötigt der Autobauer für die neue Fabrik. Damit kann die Stadt im Prinzip nur mit einem Trumpf ins Standortrennen gehen: einer bisher unbebauten Gewerbefläche in Warmenau. Durch die Lage in Sichtweite zum Stammwerk und die direkte Anbindung an die B 188 hat sich die Fläche zu einem der Favoriten gemausert.

Landrat rührt die Werbetrommel

Doch in trockenen Tüchern ist noch nichts, denn auch Gifhorn kann mit guten Argumenten punkten. Zudem wirbt der frisch gewählte Landrat Tobias Heilmann offensiv für seinen Landkreis. „Gemeinsam mit den Gebietseinheiten unterstützen wir Volkswagen sehr gerne in der Suche nach einem geeigneten Standort. Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Gifhorn haben ohnehin eine enge Verbindung zu Volkswagen. Eine Kooperation für ein neues Volkswagenwerk im Landkreis Gifhorn – auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg – hätte für alle Beteiligten nur Vorteile“, so Heilmann, der einst selbst für VW tätig und zusätzlich durch seine Zeit als Landtagsabgeordneter bestens vernetzt ist.

Zur Person: Ralf Brandstätter Ralf Brandstätter wurde am 8. September 1968 in Braunschweig geboren.

Nach seiner Ausbildung zum Betriebsschlosser bei Volkswagen in Braunschweig studierte er Wirtschaftsingenieurwesen und kam 1993 zu Volkswagen.

Nach Stationen in der Internationalen Projektsteuerung der Beschaffung wechselte er als Vorstandsreferent in das Generalsekretariat der Volkswagen. 1998 übernahm er die Leitung der Beschaffung Metall für Fahrwerk und Powertrain-Komponenten und 2003 als Projektleiter für neue Fahrzeugprojekte. 2005 wechselte er nach Spanien als Leiter Beschaffung bei Seat.

2008 folgte die Berufung zum Mitglied des Seat-Vorstands für das Ressort Beschaffung. 2010 wurde Brandstätter Leiter Konzernbeschaffung Exterieur. Von 2012 an war er Leiter Konzernbeschaffung neue Produktanläufe und wurde im Oktober 2015 Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG.

Am 9. Dezember 2015 wurde Ralf Brandstätter in den Vorstand der Marke Volkswagen Pkw berufen. Von Dezember 2015 bis Ende Februar 2019 verantwortete er den Vorstandsbereich „Beschaffung“.

Seit 1. August 2018 führte Brandstätter die Marke Volkswagen Pkw als Chief Operating Officer (COO).

Mit Wirkung zum 1. Juli 2020 berief der Aufsichtsrat der Volkswagen AG Ralf Brandstätter zum Vorsitzenden (CEO) der Marke Volkswagen Pkw.

Bei Erkundungstouren im Landkreis soll die Verwaltung die VW-Vertreter bereits bestens unterstützt und so bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Zudem hat der Kreistag jüngst extra neue Stellen für eine Task Force für ein „industrielles Zukunftsprojekt“ geschaffen. Ist damit schon Trinity gemeint?

Neues „Trinity“-Werk: Ehra und Caberlah im Rennen?

Nach WAZ-Informationen sind jedenfalls speziell zwei Standorte im benachbarten Flächenlandkreis von großem Interesse für Volkswagen: Ehra und Calberlah. In Ehra betreibt VW bereits seine Teststrecke und hat deswegen gute Erfahrungen gesammelt. Die Trasse der A 39 verläuft zudem in unmittelbarer Nähe samt Ausfahrt in Ehra, so dass die Anbindung sich noch verbessern könnte.

Die Fläche in Calberlah verfügt dank Nähe zur ICE-Strecke und zu Mittellandkanal ebenfalls über eine gute Infrastruktur. Und: Weil Caberlah direkt an den Wolfsburger Ortsteil Sülfeld grenzt, wäre auch ein interkommunales Industrieprojekt zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn denkbar. So müsste keine der beiden Gebietseinheiten in die Röhre schauen und man würde sich die Gewerbesteuer teilen.

Von Steffen Schmidt