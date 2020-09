Wolfsburg

Die Volkswagen-Belegschaft und das Unternehmen spenden insgesamt 47 570 Euro an elf karitative und soziale Einrichtungen in der Region Wolfsburg. Davon kommen 15 000 Euro dem Förderverein der Friedrich-von-Schiller-Schule Wolfsburg zugute. Mithilfe des Spendenbetrags soll das Bewegungszentrum im Sekundarbereich modernisiert werden, dessen Aufgabe es ist, den Gleichgewichtssinn zu fördern, und das auch darüber hinaus vielfältige Bewegungsangebote ermöglicht.

„Bei Volkswagen setzen wir uns sehr stark für Integration und Inklusion ein, Projekte wie die Westrampe oder die Halle 35 sind Beispiele dafür. Diese Entwicklung muss in allen Teilen der Gesellschaft vorangehen, darum unterstützt die VW-Belegschaft sehr gerne das Projekt der Friedrich-von-Schiller-Schule“, sagten die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Betriebsrat Francescantonio Garippo.

Zwischen der Grundschule und dem Primarbereich der Förderschule Körperliche und Motorische Entwicklung (KME), die sich zu der Friedrich-von-Schiller-Schule zusammenschließen, besteht seit 30 Jahren ein Kooperationsvertrag mit dem Ziel der gemeinsamen Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder. „Die Kooperation der beiden Schulen ist auf ein gemeinsames Ziel hin ausgerichtet und fördert dabei insbesondere Sozialkompetenz sowie die motorische Entwicklung der Kinder. Damit sich die Kinder bestmöglich entwickeln können, unterstützt die Volkswagen-Belegschaft die Modernisierung des Bewegungszentrums gern“, sagte Nicole Kösling vom VW-Personalwesen.

Spende unterstützt die Inklusion

Der Bewegungsraum in der Friedrich-von-Schiller-Schule wird zu therapeutischen Zwecken genutzt, gleichzeitig dient das dortige Angebot aber auch der Feinmotorik oder Koordination. „Die Kinder haben in erster Linie großen Spaß – die Angebote fördern sie, ohne, dass die Kinder es direkt merken“, sagte die Förderschulrektorin Anke Pöcking. Kirstin Lahse vom Förderverein der Friedrich-von-Schiller-Schule ergänzte: „Das Projekt wurde gezielt für Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Einschränkung entwickelt. Mithilfe der Volkswagen-Belegschaftsspende können wir einen wichtigen Schritt in die Entwicklung für die Zukunft machen.“

Daneben erhalten der Verein Autismus Wolfsburg und Umgebung sowie der Förderverein des Wolfsburger Frauenhauses Unterstützung bei der Umgestaltung des Außengeländes. Des Weiteren wird die Beschaffung von Materialien für verschiedene Gruppen- und Projektangebote im Verein Dialog Wolfsburg ermöglicht. Ein anderer Spendenbetrag unterstützt eine mehrtägige Erlebnisreise des Vereins Wolfsburger für Wolfsburg.

