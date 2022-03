Der Mangel an Kabelbäumen ist akuter als gedacht: Die Produktionspause im VW-Werk Wolfsburg gilt nun doch schon seit Montag, den 7.März und wird länger dauern, als zunächst geplant.

Schichtausfall: Knapp zwei Wochen Zwangspause in Wolfsburger VW-Produktion

Von Steffen Schmidt