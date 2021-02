Wolfsburg

Nach vier Schließtagen im Januar fällt auch im Februar im Wolfsburger VW-Werk an vier Tagen die Produktion aus. Diesmal trifft es die Golf-Fertigung. Grund dafür ist weiter der Chipmangel, der derzeit die gesamte Automobilbranche trifft. Doch auf Kurzarbeit könnten bald auch wieder Sonderschichten folgen, damit jedenfalls rechnet Betriebsratschef Bernd Osterloh.

Ursache für diesen Optimismus sind die trotz anhaltender Corona-Pandemie vollen Auftragsbücher des Unternehmens. „Gerade beim Golf haben wir den höchsten Auftragsbestand im ganzen Konzern. Wir haben eine Reichweite von drei Monaten“, berichtet Osterloh. Wenn die Corona-Zahlen wieder sinken, Kontaktbeschränkungen wegfallen und damit auch die Verkaufsräume des Handels wieder öffnen können, werde sich die Nachfrage noch weiter steigern.

Osterloh glaubt daran, dass Verluste kompensiert werden können

Das nun verloren gegangene Volumen lasse sich dann nur durch Mehrarbeit aufholen. „Sobald wir die Chips haben, werden wir das aufholen und die Verluste kompensieren." Dazu seien dann im zweiten Halbjahr Sonderschichten notwendig. Osterloh zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Verluste aufgrund der Halbleiter-Krise die Jahresbilanz nicht belasten werden. „Ich glaube, dass wir eine große Chance haben, das Volumen, das wir im ersten Halbjahr verlieren, im zweiten Halbjahr wieder aufzuholen“, so der Betriebsratschef.

Wie lange der Halbleiter-Mangel die Produktion bei VW noch beeinträchtigen wird, steht indes noch in den Sternen. Osterloh hatte bereits vor einigen Wochen betont, dass sich das Problem bis ins zweite Quartal ziehen werde, und auch im Unternehmen rechnet man nicht mit einer Verbesserung über Nacht.

VW bekommt Lage stetig besser in den Griff

Gleichwohl sieht man im Management bereits Licht am Ende des Tunnels. Man kriege die Situation von Woche zu Woche besser in den Griff, heißt es aus Unternehmenskreisen. Die Chip-Hersteller würden eine große Sensibilität für die Lage der Autobranche an den Tag legen und sich bemühen, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Das gehe aber nicht über Nacht. Ab dem zweiten Quartal würden Produktionsausfälle und Schichtabsagen aber immer unwahrscheinlicher.

Dabei hilft auch, dass es sich bei der Halbleiter-Krise nicht um generelles Versorgungsproblem handele. Die Kapazitäten der Hersteller würden im Normalfall reichen, um den globalen Bedarf zu decken. Die aktuelle Versorgungskrise resultiert lediglich aus Fehleinschätzungen entlang der Lieferkette. VW selbst hatte bei seiner Volumenplanung schon kurz nach Beginn der Krise mit einer schnellen Erholung der Nachfrage gerechnet und die entsprechenden Teile in Auftrag gegeben. Das Unternehmen prüft deswegen auch Schadensersatzansprüche gegen Zulieferer.

Von Steffen Schmidt