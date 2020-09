Bereits mehr als 100 Kunden haben seit Auslieferungsstart vor nicht einmal zwei Wochen ihren neuen VW ID.3 in der Autostadt abgeholt. Für diese läutet der Stromer eine neue Ära ein: Auch die Auslieferung und Abholung des Elektro-Autos wird klimaneutral gestaltet.

Schon über 100 Kunden haben ihren ID.3 in der Autostadt abgeholt

