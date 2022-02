Warmenau/Kästorf

Der Boden ist geebnet – zumindest der politische: Die Ortsräte von Warmenau und Brackstedt sowie Kästorf und Sandkamp erteilten am Mittwochabend den Plänen der Stadt grünes Licht, einen Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes Warmenau aufzustellen. Die Fläche direkt an der B188 gilt als Favorit für den Neubau des Volkswagen Trinity-Werks. Noch ist die Entscheidung beim Autobauer zwar nicht endgültig gefallen, mit dem schnellen Schritt sendet die Stadt Wolfsburg aber ein deutliches Signal, den wichtigsten Arbeitgeber der Region bei seinen Vorhaben zu unterstützen und beschleunigt die nötigen bürokratischen Schritte.

Die Ortsräte begründeten ihre Entscheidung mit der elementaren Bedeutung, die ein möglicher Trinity-Bau für die Stadt Wolfsburg besitze. Der Beschluss fiel dementsprechend zwar einstimmig, im Verlauf der Sitzung wurde aber dennoch deutlich, dass Ortspolitik und Bürger dem Projekt trotz ihrer Unterstützung nicht ohne Sorgen und Bedenken gegenüberstehen. Kästorfs Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo und seine Warmenauer Kollegin Angelika Jahns forderten deshalb nachdrücklich, die Belastungen für die Bürger so „gering wie möglich“ halten zu müssen.

Fläche reicht von Warmenau bis nach Brackstedt und Kästorf

Ein Blick auf die fragliche Fläche zeigte: Die Sorgen sind durchaus angebracht. Mit der Erweiterung würde das Gewerbegebiet nördlich der B188 bis an den Ortsrand von Brackstedt und östlich unmittelbar an Kästorf und sogar Kreuzheide heranrücken. Im Westen grenzt das Gebiet schon heute direkt an die Ortslage Warmenau. Naturschutzrechtlich ist vor allem die Erweiterung nach Süden relevant: Dort befindet sich mit den Allerniederungen ein besonders schützenswertes Gebiet.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirscheide und seinem Team gelang es allerdings, die Sorgen etwas zu zerstreuen. Das vorgesehene Gebiet sei nicht ausschließlich für gewerbliche Bebauung sondern auch für die Schaffung von Grün- und Ausgleichsflächen vorgesehen, versicherte Hirscheide. Erste grobe Entwürfe zeigten quasi einen Grüngürtel, der die Gewerbeflächen von den umliegenden Orten trennt.

Ortsräte fordern Gesamtverkehrskonzept

Weitere Bedenken zielten vor allem auf das wahrscheinlich erhöhte Verkehrsaufkommen ab. Die Planung müsse schon jetzt mit einem Gesamtverkehrskonzept für die umliegenden Ortschaften einhergehen, forderten Jahns und Garippo. Dazu gehöre auch, dass beliebte Freizeigebiete wie die Schafteiche zwischen Warmenau und Brackstedt für die Bürger weiter erreichbar seien, so Jahns. Auch hier sicherte Hirschheide Entgegenkommen zu: „Ein solches Projekt ist ohne Gesamtverkehrskonzept gar nicht umsetzbar“, betonte der Stadtbaurat.

Generell dürfte das Thema Verkehr im Laufe der weiteren Planungen die zentrale Rolle spielen. Denn mit dem Trinity-Werk geht auch der Bau einer Nordanbindung des VW-Werks einher. Pläne für diese Verkehrstrasse liegen schon seit vielen Jahren in der Schublade. Das Projekt gestaltete sich aber vor allem aus naturschutzrechtlichen Gründen stets problematisch.

Nordanbindung: Sogar eine Tunnel ist möglich

Wie eine mögliche Anbindung konkret aussehen könnte, wurde auch am Dienstag nicht klar. Die mögliche Trasse jedenfalls verläuft nach derzeitigem Planungsstand von der Kreuzung an den Birnbaumstücken durch die Allerniederungen und trifft unmittelbar östlich des Heizkraftwerks auf das Werksgelände. Dabei spielt die Stadt mit unterschiedlichen Ideen, um so wenig wie möglich in die Natur einzugreifen. So steht laut Hirschheide sowohl eine Aufstelzung der Zuwegung, die sowohl dem Lkw- als auch Schienenverkehr dienen soll, als auch sogar eine unterirdische Tunnel-Lösung im Raum.

Für Details wird man sich noch etwas gedulden müssen. Nötige Voruntersuchungen können frühestens im September abgeschlossen sein, ein Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan ist deswegen erst danach möglich. Schon jetzt sehe sich die Stadt aber mit vielen Fragen und Einwänden konfrontiert, verrieten die Verwaltungsvertreter. Deswegen werde man schon im April oder Mai eine Beteiligung der Bürger einleiten.

Von Steffen Schmidt