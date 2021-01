Wolfsburg

An mehreren Stellen in Wolfsburg fanden am Mittwoch anlässlich des Holocaust-Gedenktags stille Kranzniederlegungen statt. In der Stadt gedachten Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Vertreter anderer Institutionen an der Stele an der Breslauer Straße, am Mahnmal am Sara-Frenkel-Platz und an der Gedenkstätte an der Werderstraße den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Daneben gedachten auch die IG Metall und Volkswagen den Opfern.

Den aktuellen Umständen und Regelungen entsprechend legten VW-Chef Herbert Diess, Personalvorstand Gunnar Kilian, Werkleiter Rainer Fessel und Betriebsratskoordinator Ulf Günther stellvertretend für die Belegschaft einen Kranz am Gedenkstein in der Südstraße im Werk Wolfsburg nieder.

Stille Kranzniederlegungen zum Holocaust-Gedenktag am Sara-Frenkel-Platz mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Quelle: Boris Baschin

VW hält auch während Corona an Erinnerungskultur fest

In den vergangenen Jahren folgten viele Volkswagen-Mitarbeiter regelmäßig dieser Tradition, um der Opfer des Holocaust zu gedenken. Der Tag ist zu einem festen Bestandteil der Erinnerungsarbeit von Volkswagen geworden. Daran hält das Unternehmen auch in der von Corona geprägten Situation fest. Personalvorstand Gunnar Kilian betonte: „ Volkswagen bemüht sich seit Jahren, die eigene Geschichte gründlich aufzuarbeiten. Als global agierendes Unternehmen tragen wir eine besondere Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Nicht zuletzt mit unserer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Internationalen Auschwitz Komitee wollen wir dafür sorgen, dass die Gräueltaten der Nationalsozialisten niemals in Vergessenheit geraten.“

Betriebsratskoordinator Ulf Günther sagt: „Erinnerung und Verantwortung werden wir bei Volkswagen weiter wachhalten, aber vor allem auch aktiv weitergeben. Unsere Projekte in Auschwitz mit Auszubildenden, Meisterinnen und Meistern sowie unserem Management sind nur ein Beispiel dafür.“

Flavio Benites und Christian Matzedda bei der Kranzniederlegung im VW-Werk. Quelle: IG Metall

Auch die IG Metall Wolfsburg pflegt eine lebendige Erinnerungskultur – unter anderem mit der jährlichen Antifa-Woche oder mit regelmäßig stattfindenden Bildungsurlauben nach Auschwitz. „Wir als IG Metall Wolfsburg müssen unsere Sinne wachhalten, Antisemitismus und Verschwörungstheorien erkennen und ihnen mit Entschiedenheit entgegentreten“, betonte der Erste Bevollmächtigte Flavio Benites, nach der Kranzniederlegung im VW-Werk.

