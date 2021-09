Wolfsburg/Ettenbüttel

Schnittig ist er, knallrot, und gut in Schuss. Nur ein wenig Öl tropft vom Motor auf den Boden. „Da warte ich auf ein Ersatzteil. Das Leck wurde zwar mit Kitt abgedichtet, so ganz geholfen hat das aber nicht“, verrät Heinz Günther Steinmann. Das Ersatzteil muss sich beeilen – denn der Glas GT 1300 soll eigentlich bei der Sonderausstellung der Stiftung AutoMuseum „Klassiker der Region“ in Wolfsburg ab November dabei sein. „Vorsichtshalber habe ich das Fahrzeug aber erst einmal zurückgezogen. Auf jeden Fall aber werden Fotos und Datenblätter zu sehen sein“, erklärt der 89-Jährige aus Ettenbüttel.

Von beiden hat er ausreichend in seinen Ordnern und Alben. Denn immerhin verbinden Steinmann und den Wagen lange Jahre. Gekauft hat er den Wagen mit der Erstzulassung 5. April 1966 bereits 1990 in Celle. „Wir hatten die Wahl zwischen dem Coupe und einer Limousine. Meine Frau Christa wollte das Coupe. Da habe ich verzichtet“, – und sich eine Menge Arbeit eingehandelt.

Beim Kauf des Wagens war Steinmann aber schon mehr als 20 Jahre mit dem Glas-Virus infiziert – nämlich seit 1969. Als Beifahrer fuhr er damals in einem Glas die Rallye „400 Kilometer rund um Gifhorn“ mit. Motorsport und VW ziehen sich ohnehin durch sein gesamtes Leben – der gelernte Werkzeugmacher arbeitete rund 30 Jahre bei VW in Braunschweig als Betriebsmittelkonstrukteur und fuhr während seiner Freizeit zahlreiche Rallyes.

Das ist der Glas GT 1300 Vom Glas GT 1300 wurden zwischen 1966 und 1969 in Dingolfing in Bayern 1450 Stück produziert – die Karosserien stammten aus Italien. Er ist 830 Kilogramm schwer, seine 85 PS bringen ihn auf eine Höchstgeschwindigkeit von 175 Stundenkilometern. Er verfügt über einen Nockwellenantrieb über Zahnriemen, der Hubraum beträgt 1290 Kubikzentimeter.

Zurück zum Glas GT 1300: Beim Kauf hatte der rund 100 000 Kilometer auf dem Tacho, war silbergrau überlackiert, besaß einen zweiten Motor, diverse Ersatzteile und TÜV bis 1991. Und außerdem waren selbsttragende Karosserieteile durchgerostet, dazu die Radläufe innen und die Kotflügel. Sanieren stand also an. Die begann Steinmann mit einem Freund aus dem Glas-Club unter dem Carport. Er selbst ist seit rund 30 Jahren ebenfalls Mitglied in dem Club, unter anderem, um an Ersatzteile zu kommen.

Steinmann baute schließlich einen Schuppen, in dem der Glas GT 1300 heute noch steht. Da der Schuppen aber keine Hebebühne hatte, wurde das 830 Kilogramm schwere Fahrzeug auf Eisenträgern unter die Decke gehängt. Acht Jahre bastelte Steinmann an seinem Wagen, den Motor ließ er von einer Firma überholen – mit dem Kennzeichen GF ZT 66 H wurde der Glas GT 1300 am 27. April 1998 erneut zugelassen, inzwischen wieder knallrot lackiert wie in seinem Baujahr. Zeugen aus den Jahren zwischen Kauf und Neuzulassung hängen in dem Schuppen an der Wand – rostige Schrottteile, die er ausgebaut und ersetzt hat. Weitere Zeugen sind die zahlreichen Fotos, die er von der Restaurierung gemacht hat.

Automobile Klassiker aus der Region Die Stiftung AutoMuseum Volkswagen plant von Mitte November bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. AZ/WAZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor.

Rallyes fährt Heinz Günther Steinmann mit seinen 89 Jahren nicht mehr. Doch der Glas GT 1300 rostet deswegen nicht in dem Schuppen vor sich hin. Steinmann kann das Schrauben immer noch nicht so richtig lassen, achtet darauf, dass der Wagen in Ordnung ist. Denn schließlich soll er noch möglichst oft auf Ausstellungen zu sehen sein – und nach wie vor fährt der Ettenbütteler den knallroten und 86 PS starken Wagen immer noch gerne mal aus.

Von Thorsten Behrens