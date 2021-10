Wolfsburg: Deshalb gibt es noch mehr Auto-Events in der Autostadt

Wolfsburg

Seit September 2020 ist Mandy Sobetzko in der Geschäftsführung der Autostadt tätig. Im April und Mai dieses Jahres kamen dann Armin Maus und Marco Schubert hinzu. Das Team hat eine Reihe neuer Formate entwickelt, um so das Angebot der Autostadt noch breiter zu gestalten.

„Wir hatten das Gefühl, dass wir in der Autostadt noch zusätzliche neue Chancen haben“, erklärt Maus. Dabei geht es um Chancen, Veranstaltungen wie das E-Mobilitäts-Treffen zusätzlich zum bestehenden Angebot aufzunehmen. „Wir wollten Treffen organisieren, bei denen die Autos zum Hauptdarsteller werden.“ Dabei gehe es ein Stück weit auch um das mit dem Automobil verbundene Lebensgefühl.

GTI-Treffen und Käfer-Treffen

Das ist in diesem Jahr nun schon mit mehreren Veranstaltungen sehr gut gelungen, sei es zum Beispiel beim GTI-Treffen oder beim Käfer-Treffen. Die Autos sind nicht mehr nur in den Pavillons und im ZeitHaus zu bewundern. Auf der Freifläche kann man sie anfassen, mit den Besitzern ins Gespräch kommen und die Faszination Automobil so noch einmal auf eine ganz andere Weise erleben.

Der große Zuspruch an Teilnehmern und Besuchern gibt dem Geschäftsführer-Team recht. Die erkannte Chance wurde gut genutzt.

Von Robert Stockamp