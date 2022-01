Sandkamp

Gegen 13.30 Uhr am Dienstag war ist soweit: Die letzte von insgesamt 3762 Schweißnähten an der neuen Gas-Pipeline von Walle bei Braunschweig bis in die beiden VW-Kraftwerke ist gesetzt. Das derzeit größte Gas-Infrastruktur-Projekt ist damit abgeschlossen: 3220 jeweils 18 Meter lange und zwei Tonnen schwere Rohre aus Spezialstahl wurden zu 33 Kilometern Pipeline zusammengesetzt.

„Goldene Naht“ oder „Garantienaht“ wird dieser Vorgang in der Branche genannt. Denn die letzte Naht, ist gleichzeitig die schwerste. „Normalerweise werden die Schweißnähte mit Wasser auf ihre Dichtheit geprüft – das ist bei der letzten natürlich nicht mehr möglich. Da muss man deswegen besonders achtsam sein“, erklärt Projektleiter Alexander Maus vom Unternehmen Gasunie. Wird das Schweißen mittlerweile mit viel Technik und Automaten erledigt, verlässt man sich bei der „Goldenen Naht“ dann doch wieder stärker auf die Erfahrung. „Schweißer sind hochspezialisierte Fachleute“, weiß Maus.

Zur Galerie Die neue Gas-Pipeline in das VW-Werk ist abgeschlossen. Klicken Sie sich durch Bilder von den Arbeiten.

Unter dem Zelt spielt die Action

Der Blick auf die eigentliche Action ist am Dienstag versperrt. Ein Zelt deckt Pipeline und Schweißer ab. „Die Rohre müssen für das Schweißen vorgewärmt werden, damit die Schweißnaht gleichmäßig wird, muss die Temperatur konstant gehalten werden“, erklärt Maus die Funktion des Zeltes.

Ein Zelt verdeckt Pipeline und Schweißer: Für den Vorgang braucht es konstante Umgebungstemperaturen. Quelle: Boris Baschin

Wie schon das gesamte Projekt über, läuft auch das krönende Finale glatt. Dabei gab es durchaus einige Herausforderungen zu meistern. So wurde nicht nur der Elbe-Seiten-Kanal per Horizontalbohrung unterquert, sondern auch das Naturschutzgebiet Ilkerbruch. „Das waren 8 Kilometer. Zu Spitzenzeiten hatten wir 500 Leute auf der Baustelle“, berichtet Oberbauleiter Oliver Frey vom ausführenden Unternehmen GME-Engineering.

Nun folgt die Wiederbepflanzung

Ganz verlassen wird man die Baustellen jetzt aber noch nicht. Renaturierungsmaßnahmen, also die Abdeckung und Wiederbepflanzung des immerhin 28 Meter breiten Arbeitsstreifens, ist nun angesagt. Die Wiederbepflanzung könne sich noch bis Ende des Jahres ziehen, so Maus.

Als letztes steht nun noch die Wiederbepflanzung des 28 Meter breiten Arbeitsstreifens an. Quelle: Boris Baschin

Der Kern des Projekts ist nun aber nach drei Jahren Planung und rund einem Jahr Bau abgeschlossen. Die Freude auf der Baustelle in unmittelbarer Nähe zum Sitech-Firmengelände in Sandkamp ist dementsprechend groß. „Das ist ein großer Tag für uns, wir sind sehr stolz. Dass wir auch trotz der ganzen Corona-Bedingungen so reibungslos durchkommen, hätten wir zu Beginn gar nicht unbedingt gedacht“, sagt Maus.

Das ist die Gaspipeline Die Gas-Pipeline versorgt künftig die Kraftwerke von Volkswagen in Wolfsburg mit Erdgas. Sie verläuft von Walle über eine 33 Kilometer lange Strecke bis in das VW-Werk. In Sandkamp teilt sich die Pipeline in zwei separate Leitungen, die zu den beiden VW-Kraftwerke führen. Dabei musste die Pipeline, die aus jeweils 18 Meter langen und 40 Zentimeter dicken Stahlrohren zusammengeschweißt wird, insgesamt 16 mal Hindernisse per Horizontalbohrung unterqueren. Insgesamt besteht die Leitung aus 3220 Rohren, es wurden 3762 Schweißnähte gesetzt.

Schon mit dem Beginn des Februars wird nun das Erdgas durch die Pipeline schießen und künftig beide VW-Kraftwerke versorgen. Das bereits umgerüstete Kraftwerk Nord am Mittellandkanal hat den Betrieb bereits aufgenommen, versorgt wird es derzeit aber noch von einer gut 40 Jahre alten Leitung mit wesentlich geringerer Kapazität. Diese hat nun ausgedient.

Auch das Fernsehen ist am Dienstag live dabei. Quelle: Boris Baschin

Pipeline ist auch schon Vorbereitung auf Wasserstoff

Für VW bedeutet die Umstellung der Kraftwerke von Kohle auf Gas einen Riesen-Schritt auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit. Wenn auch das Kraftwerk West Ende des Jahres seinen Betrieb mit Gas aufgenommen hat, spart VW 1,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ein. Dies entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 870 000 Fahrzeugen – ein Rückgang von fast 60 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Emissionen. Auch der Ausstoß an Schadstoffen wie Stickoxide, Kohlenmonoxide und Schwefeloxide wird sich um mehr als 60 Prozent verringern.

Doch das ist nur der Anfang. Denn bei der neuen Pipeline hat man vorausgedacht. Sie ist bereits für den Transport von Wasserstoff ausgelegt. Auch deswegen ist dieser Leitungsbau von großer Bedeutung. „Wir konnten so Erfahrungen mit dem Aufbau einer Infrastruktur für die Wasserstoffwirtschaft sammeln“, freut sich Maus. Für die Gasunie wird genau das künftig zum wichtigsten Projekt. Geplant ist etwa der Aufbau eines leistungsstarken Wasserstoff-Netzes, das den Energiemarkt in Deutschland mit Dänemark und den Niederlanden verbindet und so die Wasserstoffproduzenten mit den großen industriellen Verbrauchern vernetzt. Ein zentraler Baustein auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität in Deutschland.

Von Steffen Schmidt