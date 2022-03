Wolfsburg

Die Beschäftigten der Autostadt haben Anfang März den Auftakt der diesjährigen Betriebsratswahlen in Wolfsburg übernommen und einen neuen Betriebsrat gewählt. 929 wahlberechtigte Kolleginnen und Kollegen waren aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen und rund 56,4 Prozent der Beschäftigten sind diesem Aufruf gefolgt – größtenteils per schriftlicher Stimmabgabe aufgrund der aktuell geltenden maximalen Nutzung von mobiler Arbeit. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Betriebsrats wurde die Betriebsratsspitze erneut in ihrer Funktion bestätigt.

„Unsere Arbeit der letzten vier Jahre wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen mit einem sehr guten Ergebnis honoriert. Darüber sind wir selbstverständlich sehr glücklich und dankbar. Dies bedeutet für uns, dass wir den beschrittenen Weg der Veränderungen in der Autostadt weitergehen werden“, erklärte der frischgewählte Betriebsratsvorsitzende Thorsten Bentlage.

IG Metall ohne Konkurrenz bei den Wahlen

IG Metall Geschäftsführer Christian Matzedda freute sich gleichfalls über das Ergebnis. „Das Ergebnis bestätigt deutlich, dass wir in der Autostadt bei den Beschäftigten fest verankert sind. Das ist sehr erfreulich und ein schöner Erfolg“. Gewählt wurden 13 Kandidatinnen und Kandidaten, allesamt Vertrauensleute der IG Metall.

„Mit unseren Zielen für die kommende Wahlperiode lagen wir bei unseren Wählern goldrichtig. Neben der Sicherung unserer Arbeitsplätze inmitten der Transformation der Autostadt, der Schaffung neuer Perspektiven für unsere Kolleginnen und Kollegen wird auch die Gestaltung unserer offenen Unternehmenskultur weiterhin eine große Rolle spielen“, ergänzt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Manuel Mächler-Teleki.

Beim Volkswagen selbst starten die Betriebsratswahlen am Montag. Die Wolfsburger Belegschaft hat von Montag bis Freitag die Chance, ihre Stimme einer der acht Listen zu geben, die bei den Wahlen antreten. Wegen des weiter geltenden maximalen Home-Office-Gebots und des Produktionsstopps aufgrund des Ukraine-Kriegs werden die meisten der Mitarbeiter ihre Stimme wohl per Briefwahl abgeben. Das ist allerdings keine Pflicht: Jeder Mitarbeiter, der seine Briefwahlunterlagen noch nicht abgesendet hat, kann auch persönlich im Werk zum Urnengang erscheinen.