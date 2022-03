Wohin mit Trinity? VW-Aufsichtsrat legt Standort der neuen Fabrik fest

Wolfsburg

Wo entsteht die Zukunft? Darüber will heute der Volkswagen Aufsichtsrat in einer Sitzung entscheiden. Es geht unter anderem um den Standort der neuen VW-Trinity-Fabrik. Seit Ankündigung des Projekts im vergangenen November wird über mögliche Flächen diskutiert und spekuliert. Zuletzt standen wohl Scheppau im Landkreis Helmstedt, Ehra und Calberlah im Landkreis Gifhorn sowie der Wolfsburger Ortsteil Warmenau und auch ein Neubau innerhalb der Werksgrenzen auf der Shortlist.

Durch das klare Bekenntnis des Betriebsrates, die neue Fabrik in Wolfsburg halten zu müssen, fielen die Flächen in den Nachbarlandkreisen so gut wie raus. Und weil VW-Chef Herbert Diess strikter Gegner eines Bau auf dem Gelände des Stammwerks ist, rückt Warmenau klar in die Pole Position. Planungsrecht hat die Stadt Wolfsburg ohnehin schon vorsorglich geschaffen. Alles andere als eine Entscheidung gegen Warmenau wäre heute also eine handfeste Überraschung.

In der neuen Fabrik soll ab 2026 das revolutionäre Fahrzeugprojekt Trinity vom Band laufen. Das Werk, für das eine Mindestfläche von 4000 Quadratmetern im Raum steht und eine Milliardeninvestition werden wird, soll auch die Art und Weise der Produktion komplett auf den Kopf stellen. So soll das Fahrzeug dort in nur 10 Stunden vom Band laufen.

