Wichtiges Zwischenziel: Cariad stellt tausendste IT-Expertin ein

Wolfsburg

Volkswagens Software-Tochter Cariad nimmt für den Konzern eine zentrale Rolle bei der Transformation zu einem digitalen Tech-Unternehmen ein. Doch dafür braucht es Experten. Bis Ende 2025 sollen in dem Unternehmen 10 000 Software-Experten an den Mobilitätslösungen der Zukunft arbeiten. Ein wichtiger Zwischenschritt auf diesem Weg ist jetzt getan. Für den Entwicklungsbereich wurden jetzt 1000 Mitarbeiter vom freien Markt eingestellt, seit das Software-Unternehmen des Volkswagen Konzerns am 1. Juli 2020 operativ startete.

Als eintausendste Techverpflichtung ist Lara-Marie Volkmann bei Cariad an Bord gekommen. Die 28-Jährige arbeitet als System Development Engineer am Standort Mönsheim bei Stuttgart. In ihrer Rolle entwickelt sie hochautomatisierte und autonome Fahrfunktionen ab Level 3, die 2025 erstmals in der neuen Cariad-Softwareplattform E³ 2.0 eingesetzt werden. Sie beschäftigt sich insbesondere mit dem Testen und Validieren von Entscheidungen des Autobahnpiloten. Volkmann erweitert ein Team von gut 1000 Mitarbeitern, die im größten Entwicklungsbereich an autonomen Fahr-Funktionen arbeiten.

Machte die 1000 komplett: Lara-Marie Volkmann. Quelle: Cariad

„Für mich als Softwareingenieurin sind autonome Fahrfunktionen aktuell eines der spannendsten Felder in der Techbranche“, sagt Volkmann. „Cariad legt den Fokus konsequent auf Software und ist am Puls der Zeit, um die großen Herausforderungen der Automobilbranche zu lösen. Es ist großartig mitzuerleben, wie die selbst entwickelten Lösungen ihren Weg ins Auto und auf die Straße finden, um unseren Alltag sicherer und komfortabler zu gestalten.“

Cariad setzt auf Diversität

„Wir sind sehr stolz auf diesen Meilenstein für unser innovatives Team“, sagt Cariad-Chef Dirk Hilgenberg. „Durch die Rekrutierung internationaler Digital Minds erhöhen wir unsere Eigenleistung in der Softwareentwicklung spürbar. Unsere Tech-Experten sind der Schlüssel des Erfolgs unserer Hard- und Softwareprodukte, von der einheitlichen Softwareplattform bis hin zu automatisierten Fahrfunktionen für die Marken des Volkswagen Konzerns.“

Cariad beschäftigt heute bereits über 4500 Mitarbeiter, von denen 3500 aus den Konzernmarken zusammengezogen worden. Mit den extern angeworbenen Rekruten baut die VW-Tochter Kompetenzen im Bereich Software und Technologie weiter aus. Zudem engagiert sich Cariad dafür, mehr jungen weiblichen Techtalenten den Einstieg in die IT-Industrie zu ermöglichen. Sie sind in Deutschland in dieser Branche, auch im internationalen Vergleich, immer noch massiv unterrepräsentiert.

Deshalb startete im Oktober der erste Jahrgang mit 15 Trainees des „A. Lovelace Traineeships“, einem einjährigen Programm schwerpunktmäßig für weibliche Techtalente. „Diversität ist für uns sehr wichtig, denn nur mit diversen Teams können wir maximal erfolgreich sein“, kommentiert Cariad-Personalvorstand Dr. Rainer Zugehör.

Von Steffen Schmidt