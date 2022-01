Wolfsburg

Die Besitzer von rund 60 000 Golf 8 bekommen in den nächsten Wochen Post, Mail oder einen Telefonanruf von ihrem VW-Händler: Volkswagen bietet ihnen ein Software-Update für ihren Golf an. Der kann künftige Updates dann „over the air“ – also ohne Werkstattbesuch – erhalten. Volkswagen betont ausdrücklich, dass es sich um eine „freiwillige und kostenfreie Maßnahme“ handele und eben nicht um einen (aus Sicherheitsgründen vorgeschriebenen) Rückruf.

Kritik an der Software gab es von Anfang an

Tatsache ist: Seit der ersten Auslieferung des Golf 8 vor rund zwei Jahren hagelt es Kritik am digitalen Bedienkonzept des neuen Golf. Autotester bemängeln eine viel zu komplizierte und ablenkende Menü-Führung sowie Totalausfälle während der Fahrt. Ähnliche Erfahrungen schildern Golf-Fahrer regelmäßig der AZ/WAZ. Volkswagen hingegen sieht offiziell kein grundlegendes Problem, hinter vorgehaltener Hand sprechen aber selbst Verantwortliche von einer „echt peinlichen Angelegenheit“.

Der Golf 8: Er ist immer noch das beliebteste Auto in Deutschland. Quelle: Volkswagen

Immerhin: Man habe vom Kundenfeedback gelernt, sagte Axel Heinrich, Leiter der Elektronikentwicklung bei Volkswagen PKW, kürzlich in einem Pressegespräch. Und präsentierte ein deutlich verbessertes Software-Update. Alle Steuerungs- und Bedienfehler des bisherigen Systems seien behoben und man könne die neue Software jetzt zu großen Teilen auf die Bestandsfahrzeuge übertragen. Das komplette Update bleibt dem Facelift-Modell vorbehalten, das 2022 auf den Markt kommen soll.

Betroffen sind Autos, die vor dem 23. November 2020 gebaut wurden

Entgegen der ursprünglichen Meldungen sind laut Volkswagen aber nicht 220 000 Fahrzeuge vom freiwilligen Rückruf betroffen, sondern nur rund 60 000. „Die Servicemaßnahme betrifft Fahrzeuge mit Produktionstermin vor KW 48/2020“, teilt eine Volkswagen-Sprecherin auf Anfrage mit. Das heißt konkret: Autos, die vor dem 23. November 2020 gebaut worden sind. Und es sei auch kein „Rückruf“ – denn: „Die Sicherheit der Fahrzeuge war und ist zu keiner Zeit betroffen.“ Doch genau das sei die Voraussetzung für einen Rückruf.

Informationen zum Software-Update – Volkswagen nennt die Aktion „flashen“ – erhalten Golf 8-Fahrer direkt bei ihrem Service-Partner. Das „reine Flashen“ des Autos dauere ausstattungsabhängig laut VW etwa drei bis vier Stunden. „Wir rechnen damit, dass die Servicemaßnahme für die Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2022 zum Großteil abgeschlossen sein wird“, sagte die Sprecherin. „Einen fixen Zeitpunkt können wir nicht nennen, da die Termine mit den Kunden vereinbart werden müssen.“

Das Software-Update ist sinnvoll, aber freiwillig

Sie betont ausdrücklich die Freiwilligkeit der Maßnahme: „Möchte ein Kunde davon keinen Gebrauch machen, dann bleibt die Software auf dem Stand, der zu dem Zeitpunkt auf dem Fahrzeug installiert ist.“ Sie sagt aber auch: „Wir empfehlen jedoch, den Werkstatttermin wahrzunehmen, denn mit dem Update schaffen wir die Voraussetzung, dass die Fahrzeuge up-to-date gehalten und schnell auf den nächsten Stand der Software gebracht werden können, sobald dieser freigegeben und verfügbar ist.“ Dadurch würden die Autos over-the-air-updatefähig.

Die Fachzeitschrift „Auto Motor und Sport“ hat das Software-Update inklusive der verbesserten Sprachbedienung schon vorab testen können – und ist begeistert.

Von Carsten Bischof