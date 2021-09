Braunschweig/Wolfsburg

Selten zuvor hat ein Wirtschaftsskandal in Deutschland so großen finanziellen Schaden angerichtet wie die Abgaskrise. Nach jahrelanger Vorbereitung und mehrfacher Verschiebung soll an diesem Donnerstag der Strafprozess gegen mehrere Ex-Manager und -Ingenieure von Volkswagen beginnen.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um gewerbs- und bandenmäßigen Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos. Diese stießen auf der Straße ein Vielfaches der erlaubten Werte für schädliche Stickoxide (NOx) aus.

Gegen Winterkorn wird vorerst nicht verhandelt

Einer der Angeklagten ist der frühere Konzernchef Martin Winterkorn. Er wird zum Prozessauftakt aber wegen gesundheitlicher Probleme noch nicht persönlich erscheinen müssen. Das Braunschweiger Landgericht trennte seinen Verfahrensteil ab. Angesichts des Zeitdrucks soll die Hauptverhandlung gegen vier andere angeklagte Führungskräfte jedoch wie geplant eröffnet werden. Es handelt sich um den ehemaligen Entwicklungschef der VW-Kernmarke Heinz-Jakob Neußer sowie drei hohe Mitarbeiter aus der Motoren- und Antriebstechnik.

Heinz-Jakob Neußer sitzt als ehemaliger VW-Entwicklungschef unter anderem auf der Klagebank. Quelle: Friso Gentsch

Fast auf den Tag sechs Jahre ist es her, dass „Dieselgate“ in den USA aufflog. Die Umweltbehörde CARB hatte den Stein ins Rollen gebracht, als sie am 18. September 2015 einen Brief an die VW-Vertretungen im Land schickte. Dann ging alles plötzlich sehr schnell. Winterkorn trat zurück, er sei sich aber „keines Fehlverhaltens bewusst“, sagte der bestbezahlte Manager aller Dax-Konzerne. Verbindungen zu gefälschten NOx-Werten verneinte er auch später. Sein Anwalt Felix Dörr erklärte: „Herr Winterkorn hatte keine frühzeitige Kenntnis vom gezielten Einsatz einer verbotenen Motorsteuerungssoftware.“

Ominöser Schadenstisch im Fokus

Strafverfolger sehen das anders. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig sichtete riesige Datensätze, vernahm viele Zeugen, tauschte sich mit US-Kollegen aus. Ergebnis vor gut zwei Jahren: die Betrugsanklage, die das Landgericht nun verhandelt.

Vieles im Betrugsprozess wird sich um den ominösen „Schadenstisch“ mehrerer Manager am 27. Juli 2015 drehen. Bei solchen Krisenrunden besprachen die Führungskräfte Probleme, die ihnen aus aller Welt zu Ohren kamen. Wurde die Betrugssoftware direkt thematisiert – und wenn ja, wie detailliert? Der VW-Aufsichtsrat glaubt, dass „Winterkorn seine Sorgfaltspflichten verletzt hat, indem er es in der Zeit ab dem 27. Juli 2015 unterließ, die Hintergründe des Einsatzes unzulässiger Softwarefunktionen in 2,0-Liter-TDI-Dieselmotoren, die 2009 bis 2015 im nordamerikanischen Markt vertrieben wurden, unverzüglich und umfassend aufzuklären“.

Martin Winterkorn wird erst später vor Gericht erschienen müssen. Quelle: Bernd von Jutrczenka

Davor jedoch sollen nach bisheriger offizieller Darstellung maximal Mitarbeiter unter der höchsten Management-Ebene in Einzelheiten eingeweiht gewesen sein. Winterkorn selbst hatte erklärt, man habe ihn erst kurzfristig ins Bild gesetzt. Der Informationsfluss sei mangelhaft gewesen. Die Berliner Staatsanwaltschaft zog Teile ähnlicher Äußerungen im U-Ausschuss des Bundestags in Zweifel und klagte Winterkorn wegen Falschaussage an. Dieser Punkt wanderte ebenso nach Braunschweig und soll dort zusätzlich geprüft werden.

Oliver Schmidt: „Es gab ein Skript“

Und auch manche Zeitzeugen zeichnen ein anderes Bild. Der Ex-Chef des VW-Umweltbüros in den USA, Oliver Schmidt, den der Konzern dann in Gespräche mit den dortigen Behörden schickte, erklärte dem NDR: „In diesen Gesprächen habe ich nicht alles gesagt, was ich wusste. Es gab ein Anweisungsblatt, es gab ein Skript, was ich sagen sollte, was ich nicht sagen sollte.“ Vor allem habe er den Begriff einer Software zur Täuschung der Abgaswerte („defeat device“) nicht nennen dürfen. „Das ist mir dann ja letztendlich zum Verhängnis geworden.“ Das FBI ließ Schmidt verhaften, er saß gut drei Jahre im Gefängnis. VW nahm hierzu keine Stellung. Schmidt erwartet sich von dem Prozess nun Klarheit. „Ich würde es nicht nur an der Person Winterkorn festmachen“, betonte er. Es gehe zudem um „die Ebene darunter: Was haben die gewusst?“

Der Ex-Chef des VW-Umweltbüros in den USA, Oliver Schmidt, saß dort bereits im Gefängnis. Quelle: Mandi Wright

Und vor allem auch wann? Schmidts Aussagen sind Teil einer Dokumentation, die seit Dienstag in der ARD-Mediathek abgerufen werden kann. Die Macher der Doku konnten interne Dokumente auswerten und mit einigen der mittlerweile fast 100 Beschuldigten im Diesel-Skandal sprechen. Die Aussagen zeichnen die Entstehung des Skandal-Motors nach und offenbaren eklatante Widersprüche.

Zwischen Arglosigkeit und Absicht

Während die Ingenieure beteuern, ihre Vorgesetzten mehrfach und bereits ab 2006 über die Schummel-Software informiert und dennoch grünes Licht bekommen zu haben, wollen die Vorgesetzten davon nichts gewusst haben.

Auch Winterkorn wird durch die Dokumentation schwer belastet – durch seinen ehemaligen Vertrauten. Dieser habe den VW-Chef schon 2014 per Notiz in der Wochenendpost vor der Möglichkeit eines verbauten „defeat device“ gewarnt. Winterkorn beteuert bis heute, die Notiz nicht gelesen zu haben.

Diese verschiedenen Wahrheiten prallen jetzt in der Verhandlung aufeinander. War das Verhalten der damaligen VW-Spitze schlicht achtlos-riskant, wie es VW selbst darstellt? Oder steht dahinter ein absichtliches Vertuschen und Unterlassen, wie es etwa die Aussagen der beteiligten Ingenieure nahe legen?

Diese Frage dürfte größeren Raum vor Gericht einnehmen. Sicher scheint: Diejenigen, die Bescheid wussten und Verantwortung trugen, entschieden sich wohl, den US-Behörden zunächst nur scheibchen- und teilweise offenzulegen, was geschehen war. Vielleicht kann nun die Verhandlung endlich Licht ins Dunkel bringen.

Von Steffen Schmidt/dpa