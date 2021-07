Weltrekord geknackt: IG Metall Wolfsburg feiert Geburtstag und erfolgreiche Eis-Tour

Wolfsburg

Um es mit den berühmten Worten Oliver Kahns zu sagen: „Da ist das Ding!“ Die IG Metall Wolfsburg hat den offiziellen Weltrekord für die größte Eisparty nach Wolfsburg geholt. 75 000 Portionen Eis am Stiel, verteilt in nur 75 Stunden – das gab es bisher noch nie. Am Samstag um genau 15.12 Uhr betrat Rekordrichter Olaf Kuchenbecker die Bühne vor dem Gewerkschaftshaus, bestätigte, Kraft seines Amtes, den Rekord und überreichte die Urkunde an die IG Metall Geschäftsführung.

Dieser Moment war vorher mit großer Spannung erwartet worden. Mehr als drei Tage Strapazen, aber auch viel Spaß und Freude, lagen hinter dem gesamten Team der Eis-Tour. Seit Mittwoch 9 Uhr waren hunderte Metaller in der gesamten Region unterwegs, besuchten Kindergärten, Schulen, Altenheime, andere soziale Einrichtungen und Betriebe und brachten so das nun offizielle Rekordeis unter die Leute. Allein der T2-Eisbulli, sozusagen das „Gesicht“ der großen Eis-Tour, hatte am Ende satte – und das hat dann angesichts des 75. Jubiläums der IG Metall etwas Symbolisches – 875 Kilometer zurückgelegt. Auf der Tour nach Hannover zu Ministerpräsident Weil war am Bulli sogar der Rückwärtsgang kaputt gegangen. „Aber für uns ging es ehe nur vorwärts“, lachte IG Metall-Sprecher Jan Spekker.

Rekord ist eine wahre Teamleistung

Der Rekord – eine wahre Teamleistung, wie auch der überglückliche Erste Bevollmächtigte Flavio Benites auf der Bühne betonte: „Das ist nicht der Rekord von uns hier oben, sondern von euch allen. Danke an alle Betriebsräte, Vertrauensleute, Mitglieder, Mütter und Väter, die das Eis in die Schulen und Kitas gebracht haben, danke an alle Menschen in den Altenheimen und an alle Beschäftigten in den Betrieben“, rief er den Besuchern der Geburtstagsfeier zu.

Und natürlich war es auch der Eismacherin Daniela Pataj-Vogt zu verdanken. Die Inhaberin der Bremer Manufaktur „Fiev Sinn“ hatten mit ihrem Team wochenlang rund um die Uhr an dem Eis gearbeitet. Da ließ sie es sich nicht nehmen mit ihrer Tochter zur Rekordverkündung nach Wolfsburg zu kommen. „Ich freue mich riesig, dass ich an dieser tollen Aktion beteiligt sein konnte“, sagte sie. Eine Rekordurkunde will die IG Metall auch ihr zukommen lassen. Die bekomme dann einen „Ehrenplatz“, versicherte Pataj-Vogt.

Cavallo und Gröger gratulieren

Aus Hannover angereist war IG Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Er gratulierte den Wolfsburger Metallern zu ihrer langen Tradition und hob sie als Leuchtturm der Gewerkschaftsarbeit hervor. „Mit dem großen Weltkonzern auf dem anderen Kanalufer fest im Blick, lasst ihr auch die kleinen Betriebe und die ganze Region nie aus den Augen“, sagte Gröger. Die Eis-Tour sei auch Ausdruck dieser Verbundenheit.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo gratulierte ebenfalls. Die IG Metall sei aus Wolfsburg nicht wegzudenken, sie selbst sei 26 Jahre Mitglied. Der Weltrekord freue sie besonders – auch wenn man ihn ausgerechnet den Italienern abgeluchst hatte. „Aber wir hatten unseren großen Erfolg ja vor ein paar Wochen“, lachte die Deutsch-Italienerin in Anspielung an die Fußball-EM.

Kleine aber feine Feier

Die Geburtstagsfeier selbst musste, trotz des besonderen Jubiläums, in diesem Jahr wegen Corona leider etwas kleiner ausfallen. „Corona hat uns des Sommerfests beraubt. Ich freue mich dafür umso mehr, dass ihr alle heute gekommen seid und wir ein paar Stunden gemeinsam feiern können“, sagte Benites. Und in der Tat: Die Stimmung ließen sich Metaller und Gäste trotz Maskenplicht und Co. nicht vermiesen. Besonders das spektakuläre Riesenrad zog die Gäste an und bot ihnen einen einmaligen Blick über die Stadt.

Am Eisbulli konnten zumindest die Kinder noch einmal die noch übrig gebliebenen Eis verputzen. Die letzten von den für den Rekord benötigten 75 000 Portionen waren bereits deutlich vor der Frist am Freitagabend um 21.45 Uhr über den Tresen gegangen und hatten bei den Werkern der Spätschicht für Erfrischung gesorgt.

Von Steffen Schmidt