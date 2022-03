Wolfsburg/Hamburg

Am Mittwochabend wurde ein weiteres Kapitel in der Bulli-Geschichte geschrieben: Volkswagen hat den vollelektrischen ID.Buzz und ID.Cargo der Weltöffentlichkeit präsentiert. Die Premiere fand in Hamburg statt und per Livestream konnte jeder dabei sein. Auch in der Autostadt, die den Livestream übertrug, warteten viele Gäste auf die Enthüllung – unter ihnen der Deutschrocker und VW-Fan Peter Maffay.

Die Stimmung vor der Premiere war ruhig – fast angespannt. Im Volkswagen Nutzfahrzeuge Pavillon stand der eingehüllte ID.Buzz. Mandy Sobetzko, Geschäftsführerin der Autostadt, begrüßte die Gäste und blickte zu den Anfängen des Bulli zurück. „Mit dem T1 wurde eine Legende geboren und mit dem vollelektrischen, modernen und neu gedachten ID.Buzz geht Volkswagen einen weiteren Schritt in Richtung autonomes Fahren“, sagte sie.

Vollelektrischer Bulli wird in Wolfsburg enthüllt

Dann begann der Livestream aus Hamburg. Im Video stellten Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Pkw, und Carsten Intra, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, Details der neuen Modelle vor.

Nach der Liveschaltung aus der Hansestadt war es in Wolfsburg soweit: Michael Obrowski, Finanzvorstand VW-Nutzfahrzeuge, Astrid Fontaine, Personalvorständin VW-Nutzfahrzeuge, Gunnar Kilian, VW-Personalvorstand, und Mandy Sobetzko enthüllten den ID.Buzz. Der Wagen funkelte – und jeder Gast zückte sofort sein Handy, um den Moment festzuhalten. „Mit gefällt an dem ID.Buzz alles gut und ich hatte schon das Vergnügen ihn zu fahren“, so Obrowski.

Peter Maffay ist vom ID.Buzz begeistert

Kilian freute sich, den vollelektrischen Bulli in der Autostadt zu haben. „Der Tag heute hat auch eine große Bedeutung für die Marke Volkswagen PKW“, sagte Kilian. Und während die Fotografen den Wagen aus allen Blickwinkel fotografierten, ergänzte er: „Wir haben Hamburg die Show gestohlen.“

So spannend war die Enthüllung vom ID.Buzz – Bilder aus Wolfsburg:

Zur Galerie Der vollelektrische ID.Buzz wurde in Hamburg der Weltöffentlichkeit präsentiert. Per Livestream konnte jeder dabei sein. Auch in der Autostadt fieberten die Gäste auf die Enthüllung hin.

Bei der Weltpremiere in Hamburg waren Promis wie Schauspielerin Emilia Schüle und Sänger Wincent Weiss dabei – und im Autostadt-Pavillon schaute Sänger Peter Maffay vorbei. Armin Maus, Geschäftsführer der Autostadt, hatte vor der Weltpremiere ein Treffen mit ihm. Maffays erster Tour-Bus sei ein T1 gewesen und auch den ID.Buzz musste sich Maffay sofort anschauen und sich hinter das Steuer setzen. „Ich bin überrascht über die Größe, da passt bestimmt viel rein“, sagte Maffay. Vielleicht wird der nächste Tour-Bus also der ID.Buzz...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig