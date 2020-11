Wolfsburg

Er ist die Krönung der Baureihe: Volkswagen hat am Mittwoch den neuen Golf R vorgestellt. Das 320-PS-Kraftpaket steht ab Ende November im Showroom, die Preise starten bei knapp unter 50 000 Euro. Das klingt viel, aber VW verspricht: Der neue R-Golf kann alles besser als sein Vorgänger.

Wobei die DNA identisch ist: Der Golf R kann Alltag, kann aber auch Rennstrecke. Angetrieben wird er von einem Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Litern Hubraum, 320 PS (20 PS mehr) und einem maximalen Drehmoment von 420 Newtonmetern (20 Nm mehr). Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Golf R laut Werksangaben in 4,7 Sekunden. Die Basisversion wird bei 250 km/h elektronisch abgeriegelt, mit dem optionalen „R-Performance“-Paket darf er 270 km/h schnell rennen. Der Golf R hat ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, das auch manuell geschaltet werden kann – per Schaltwippe.

Das „R Performance“-Paket beinhaltet einen Nürburgring-Modus

Interessant für Sportfans: Das „R Performance“-Paket beinhaltet 19-Zoll-Räder (Serie 18 Zoll) und zwei zusätzliche Fahrmodi: „Special“ und „Drift“ (für kontrollierte Drifteinlagen). Der „Special“-Modus wurde auf der legendären Nürburgring-Nordschleife final abgestimmt, laut VW ist er bis zu 17 Sekunden pro Runde schneller als sein Vorgänger. Das liegt nur zum Teil am erstarkten Motor und viel mehr an einer Weltpremiere – dem Fahrdynamikmanager. Der vernetzt den Allradantrieb mit der adaptiven Fahrwerksregelung (DCC) und der Differenzialsperre XDS.

Auch hier lohnt ein Blick ins Detail: Der Alltradantrieb mit neuem Hinterachsgetriebe erlaubt eine deutlich bessere Kurvenlage – das Hinterachsgetriebe verteilt die Kraft variabel auf Vorder- und Hinterachse sowie auf die beiden jeweils kurvenäußeren Räder (4Motion mit R Performance Torque Vectoring). Der Effekt: Der Golf R fährt auch bei hohem Tempo wie auf den sprichwörtlichen Schienen. Dazu trägt laut VW auch die verbesserte Progressivlenkung bei. Nettes Feature für Rennstreckenfans: Der Fahrer kann den Golf R per Druck auf die „R“-Taste elektronisch „scharf“ schalten, ohne alle Parameter einzeln einstellen zu müssen.

Der Golf R ist dezent sportlich-aggressiv gestylt

Äußerlich bleibt sich VW treu: Auch der neue Golf R ist eher dezent aggressiv gestylt (Frontsplitter im Frontstoßfänger, seitliche Wings für die Aerodynamik, Lüftungsgitter, Diffusor und vier Endrohre) und trägt die R-typische blaue Querspange an der Front, die als LED-Tagfahrlicht seitlich bis in die Kotflügel reicht. Innen setzt VW auf seine digitalisierte Bedienung (inklusive Sprachsteuerung) mit individualisierten Einstellungsmöglichkeiten bei Cockpit und Ambientelicht. Erhältlich ist der Golf R in drei Farben: „Lapiz Blue Metallic“, „Pure White“ und „Deep Black Perleffekt“.

