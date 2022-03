Wolfsburg/Hamburg

Volkswagen hat am Mittwochabend seine beiden vollelektrischen Hoffnungsträger vorgestellt: den Bus ID.Buzz und den Transporter ID.Cargo. Beide basieren auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen und werden ab der ersten Jahreshälfte 2022 in Hannover gebaut. In Europa sollen sie im Herbst 2022 auf den Markt kommen, Vorverkaufsstart ist im Mai. Preise und Reichweite gibt VW noch nicht bekannt.

ID.Buzz und ID.Cargo starten mit 150 KW-Motor

Sowohl ID.Buzz als auch ID.Cargo werden zunächst mit einem 150 KW (204 PS) starken Elektro-Motor ausgeliefert. Starten werden die Elektro-Bullis mit einer 77 KW-Batterie, die den Motor über die Hinterachse antreibt. Sie ist schnellladefähig und soll innerhalb von 30 Minuten von 5 auf 80 Prozent ihrer Kapazität geladen werden können. Eine günstigere Einstiegsvariante soll später folgen. Die Höchstgeschwindigkeit von ID.Buzz und ID.Cargo wird bei 145 km/h elektronisch abgeriegelt.

Volkswagen setzt große Hoffnungen in den vollelektrischen ID.Buzz. Er soll das Erbe des ersten Bulli von 1950 in die neue vollelektrische, digitalisierte Zeit nehmen.

Die beiden E-Autos haben einen Radstand von knapp drei Metern, was in etwa dem Radstand des T6.1 entspricht. Aber sie sind nur 4,70 Meter lang - fast 20 Zentimeter kürzer als der T6.1. Später soll es die Modelle auch in längeren Versionen geben.

Der ID.Buzz ist ein Auto für Business und Freizeit

Der ID.Buzz ist laut Volkswagen als Freizeit- und Businessauto konzipiert: Er kommt zunächst als Fünfsitzer auf den Markt und verfügt über zwei seitliche Schiebetüren. Sein Ladevolumen beträgt 1.121 Liter, bei umgeklappter zweiter Sitzreihe sogar 2.205 Liter. Der Transporter wird mit drei Sitzplätzen (alternativ zwei) im Fahrerhaus und einer Trennwand zum Laderaum hin ausgeliefert. Er verfügt über eine Schiebetür (eine zweite als Sonderausstattung) an der Beifahrerseite.

Volkswagen setzt große Hoffnungen in den vollelektrischen ID.Cargo. Er ist der erste Elektro-Transporter von VW und soll beweisen, dass auch elektrisch angetrieben Arbeitsfahrzeuge alltagstauglich sind.

Der Laderaum ist 3,9 Kubikmeter groß und fasst zwei Europaletten. Er darf maximal 650 Kilo zuladen - das zulässige Gesamtgewicht beträgt drei Tonnen. Die Aerodynamik der Modelle ist klasse: Der ID.Buzz hat einen cw-Wert von 0,285, der ID.Cargo kommt auf 0,29 - das senkt Energieverbrauch und erhöht die Reichweite.

VW setzt auf nachhaltige Materialien im Inneren

In beiden Modellen setzt Volkswagen auf Nachhaltigkeit und verzichtet auf Leder und andere tierische Materialien und setzt stattdessen auf synthetische (Lenkrad) und recycelte Materialien - etwa Sitzbezüge, Bodenbeläge und Himmel. VW verwendet laut eigener Aussage „biobasierte Fahrzeuglacke“ und nachwachsende Rohstoffe. „Zum Thema Nachhaltigkeit gehört ebenso das Versprechen, die Hochvoltbatterie am Ende ihres automobilen Lebenszyklus zurückzunehmen und für eine Zweitverwertung aufzuarbeiten - etwa als Stromspeicher für die Photovoltaikanlagen von Häusern“, heißt es im Pressetext.

Volkswagen gibt eine Garantie von acht Jahren oder 160,000 Kilometern. Dank der neuesten ID.-Software sollen die Modelle künftig per „Plug & Charge“-Funktion geladen werden können – also ohne eigene Ladekarte. Auch das bidirektionale Laden soll möglich sein.

Zweifarblackierungen und volldigitale Bedienung

Außen setzt VW auf Einfarb- und Zweifarblackierungen, die farbliche Innenraumgestaltung soll mit der Außenlackierung harmonieren - kann ebenfalls zweifarbig geordert werden. Die Bedienung erfolgt digital per Tastern und Touchslidern, der Fahrer schaut auf ein 5,3 Zoll großes Display, das Dashboard daneben ist je nach Ausstattung bis zu 12 Zoll groß.

Beide Modelle sind mit zahlreichen USB-Schnittstellen ausgerüstet und besitzen die neuesten Assistenzsysteme (Park Assist Plus und Travel Assist mit Schwarmdatennutzung), volle Konnektivität und eine umfassend konfigurierbare Ambientebeleuchtung. Software-Updates sollen over the air aufgespielt werden. Außen gibt es rundum LED-Scheinwerfer, hinten und vorne mit durchgehendem Leuchtband.