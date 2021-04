Wolfsburg

Die Corona-Pandemie wirbelt die Planungen und Prozesse bei Volkswagen weiterhin ziemlich durcheinander. Auch im Personalwesen. So macht es die Pandemie nötig, dass VW auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen muss. Entsprechende Verträge der bei der VW-Tochter angestellten Arbeitskräfte wurde jetzt verlängert. Dabei handelt es sich um eine Zahl im niedrigen dreistelligen Bereich,

VW bestätigte den Vorgang auf Nachfrage. „Volkswagen wird im Stammwerk weiterhin Zeitarbeitskräfte beschäftigen, um die Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie auf die Produktion abzufedern. Solange die strikten Corona-Maßnahmen in der Produktion gelten, fahren wir personell weiter auf Sicht. So sind wir in der Lage, unsere hohen Hygienestandards zu gewährleisten und dabei gleichzeitig die Taktung in der Produktion aufrecht zu halten“, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Zum Hintergrund: Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird an den Montagelinien eine deutlich geringe Stückzahl gefahren. So sind beispielsweise regelmäßige Desinfektionspausen vorgesehen.

Volkswagen hatte auf diese Situation bereits im letzten Herbst reagiert und 300 Zeitarbeiter für die Produktion im Stammwerk angestellt. Damals war die kurzzeitig stark angestiegen, sogar Extraschichten wurden einberufen. Kurz darauf änderte sich die Situation erneut. Der Halbleitermangel führte zu Schichtabsagen und Kurzarbeit. Seit Weihnachten fällt die Produktion an einzelnen Montagelinien immer wieder tageweise aus.

Zeitarbeiter und Schichtausfälle: Wie passt das zusammen?

Das ein Teil der Verträge der Zeitarbeiter, die eigentlich längstens bis Ende März gelten sollten, nun verlängert worden, mutet auf den ersten Blick also durchaus etwas befremdlich an. Es zeigt aber auch, wie paradox sich die Situation in der Wolfsburger Produktion mittlerweile teilweise darstellt. Pandemie und Chipmangel führen dazu, dass die Stückzahl im Stammwerk stark variiert und eine verlässliche Planung kaum möglich ist. So kommt es neben Schichtausfällen eben auch immer wieder zu Nachfragehochs, die dann schnell bedient werden müssen.

Ohne Leiharbeiter ist das anscheinend – zumindest unter Corona-Bedingungen – mit der aktuellen Stamm-Mannschaft nicht mehr möglich. Denn diese wurde in den letzten Jahren wie im Zukunftspakt vereinbart deutlich reduziert. Neue Festeinstellungen wird es auf absehbare Zeit dennoch nicht geben: Der „Level Freeze“ – also ein Einstellungsstopp – gilt weiterhin. Mit Blick auf die Zukunft dürfte das aber die richtige Entscheidung sein: Mit dem Projekt Trinity wird VW auch die Produktionsweise im Stammwerk revolutionieren. Neue Methoden wie der Einsatz von Großguss-Teilen und ein Ausbau der Automatisierung werden den Bedarf an Arbeitsplätzen in der Produktion dann wohl weiter senken.

Von Steffen Schmidt