Wegen Corona: Volkswagen bringt Automessen in die Wohnzimmer

Wolfsburg

Vor fast genau einem Jahr schwappte die Corona-Pandemie nach Europa. Eine der ersten Großveranstaltungen, die damals abgesagt wurden, war der Genfer Autosalon. Traditionell werden dort wichtige neue Modelle vorgestellt. VW stellte gezwungenermaßen um. Seitdem werden neue Modelle digital und virtuell präsentiert.

Jasmin Murr, Projektkoordinatorin im Volkswagen Experience Marketing, erinnert sich noch gut an den improvisierten Auftakt vor knapp einem Jahr. „Der Genfer Autosalon stand vor der Tür, die Messebauer waren fast fertig. Dann kam die Absage – und wir brauchten möglichst schnell einen Ersatz.“ Die Weltpremieren neuer Modelle wie Golf GTI, Golf GTD und Golf GTE standen auf dem Programm und mussten nun anders inszeniert werden.

Innerhalb von nur vier Wochen entstand eine virtuelle Lösung. Der Startvorteil: Digitale Abbilder der neuen Autos lagen bereits vor. Auch für die Planung des Messestands waren Animationen entstanden. „Die Zutaten waren vorhanden. Daraus haben wir so schnell wie möglich einen interessanten Rundgang zusammengestellt“, sagt Murr.

Virtuelle Messestände kommen an

Zahlen zeigen, dass das Rezept den Geschmack des Publikums traf: Weit mehr als 100 000 Besucher haben über Länder-Websites von Volkswagen am digitalen Rundgang teilgenommen. Sie konnten die neuen Autos ungestört betrachten und sich in aller Ruhe informieren. Für viele Menschen wurde die Ausstellung erst mit dem virtuellen Format zugänglich. „Ich weiß von einer älteren Dame aus Irland, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Automesse verfolgt hat. Für viele Interessierte ist es denkbar einfach, weil sie den Rundgang bequem am Smartphone, am Laptop oder im Wohnzimmer vor dem Fernseher erleben können“, so Jasmin Murr.

Vor einer ähnlichen Herausforderung wie Jasmin Murr standen ihre Kollegen Christian Böker und Stefan Krilla: Mitten in der Pandemie fand die Markteinführung des vollelektrischen ID.3 statt – und damit die Schulung von mehr als 12 000 Verkäufern aus ganz Europa. Ursprünglicher Plan: Ein zentrales Event in Deutschland mit Aufenthalt in München, Probefahrten, Austausch, Schulungen. „In Corona-Zeiten war daran natürlich nicht zu denken. Deshalb haben wir eine digitale Trainingsplattform aufgebaut. Dort konnten sich die Verkäufer umfassend über den ID.3 und das Thema E-Mobilität informieren und in einem Quiz ihr Wissen testen“, sagt Böker. Reale Probefahrten fanden dezentral unter Berücksichtigung der jeweiligen Covid-19-Regeln in den Märkten statt.

„Die Umfrageergebnisse haben gezeigt, dass das Format sehr gut ankommt. Trotz des Erfolgs gab es auch einige Verbesserungsvorschläge, die wir aufgegriffen und direkt zum nächsten Event, der ID.4 Experience, umgesetzt haben“, so Krilla, verantwortlicher Teamleiter. Die Verbesserungen betrafen etwa die Anpassung der Inhalte für die Märkte und eine intuitivere Userführung.

VW wird auch nach Corona an virtuellen Lösungen festhalten

Das Format hat sich also bewährt – und wird deshalb für weitere Modelle genutzt. Vorteile bietet die Online-Lösung vor allem in puncto Effizienz und Flexibilität. „Die digitale Schulung kann jederzeit gestartet werden und ist in wenigen Stunden abgeschlossen. Eine Präsenzveranstaltung dagegen bedeutet mindestens zwei Tage Abwesenheit“, sagt Krilla. Auch die Umwelt profitiert, weil Dienstreisen mit Auto oder Flugzeug entfallen.

Einig sind sich auch die Trainings-Experten Martin Tornow und Andreas Büren, dass digitale Formate nach Corona wichtig bleiben. Tornow und Büren rechnen zwar damit, dass es künftig wieder zentrale Fahrveranstaltungen für Verkäufer gibt. Die Stärken der Online-Workshops werde man aber weiterhin nutzen und ausbauen.

Ähnlich sieht es Jasmin Murr für die Messen. Sie sagt: „Ich gehe davon aus, dass wir unsere Neuheiten künftig parallel vor Ort und in digitalen Formaten vorstellen. Auf diese Weise erreichen wir noch mehr Menschen. Interessierte haben die Wahl, welches Angebot sie nutzen.“ Wann es soweit ist, hängt wiederum von Corona ab. Der Genfer Autosalon jedenfalls fällt auch in diesem Jahr ins Wasser.

Von Steffen Schmidt