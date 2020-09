Wegen Corona: VW verbietet Weihnachtsfeiern

Wolfsburg

Bisher greifen die Corona-Schutzmaßnahmen bei Volkswagen außerordentlich gut. Von deutschlandweit mehr als 3000 vom Unternehmen in den eigens dafür aufgestellten Containern durchgeführten Tests fielen lediglich zehn positiv aus. Und auch in Wolfsburg halten sich die neuen Infektionsfälle – während sie andernorts in Deutschland weiter steigen – in Grenzen. Und dennoch: Die Angst vor der zweiten Welle ist groß bei Volkswagen. Das Unternehmen greift deswegen nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und verbietet Weihnachtsfeiern.

Innerbetriebliche Weihnachtsfeiern als Präsenzveranstaltung werden vm Krisenstab nicht genehmigt, heißt es in einer internen Mitteilung des Unternehmens. Auf beliebten Zusammenkünfte in der Vorweihnachtszeit muss in diesem Jahr bei Volkswagen also verzichtet werden. Ferner bittet das Unternehmen seine Belegschaft zudem, auch im privaten Bereich auf die Ausrichtung von Weihnachtsfeiern unter Kollegen zu verzichten.

Von Steffen Schmidt