Wolfsburg

Volkswagen geht mit gutem Beispiel voran: Im Stammwerk in Wolfsburg hat am Montag die Ausgabe der ersten über 40.000 Antigen-Corona-Selbsttests an die Beschäftigten begonnen. Die Selbsttests werden über die Führungskräfte verteilt und können von jedem Mitarbeiter unkompliziert selbst durchgeführt werden. Man verteile die Selbsttests an die Beschäftigten, die aktuell vor Ort arbeiten, schreibt VW in einer Mitteilung. Die Teilnahme sei freiwillig. Für jeden Mitarbeiter gebe es zwei kostenlose Selbsttests pro Woche.

„Mit dem Angebot von freiwilligen Antigen-Selbsttests erweitern wir unseren umfangreichen Maßnahmenkatalog zum Schutz vor Corona um einen weiteren Baustein. Regelmäßige Selbsttests dienen der Sicherheit am Arbeitsplatz und einer weiterhin möglichst stabilen Situation im Werk“, betont Werkleiter Rainer Fessel.

Mitarbeiter sollen sich vor der Arbeit zuhause selbst testen

Er empfiehlt, den Selbsttest „am besten zuhause vor Arbeitsbeginn“ durchzuführen. Der Test wird nach 15 bis 30 Minuten einmal abgelesen und danach entsorgt. Bei negativem Testergebnis sei man für die Dauer des Arbeitstages vermutlich nicht ansteckend, schreibt Volkswagen. Man müsse sich aber trotzdem weiter an alle Hygieneregeln halten.

Klaas Herbermann, Leiter des Arbeitsschutzes, und ein Team des Logistik-Service organisieren die Lieferung und Verteilung der Antigen-Selbsttest für die Beschäftigten. „Da die Verteilwege im Grundsatz denen der medizinischen Masken im Hochlauf nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr entsprechen, ist das Szenario geübt“, so Herbermann. „Alle machen prima mit und es geht gut voran.“

Von der Redaktion