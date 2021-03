Braunschweig

Der Auftakt im Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und vier weitere ehemalige Manager verschiebt sich erneut nach hinten. Das Landgericht Braunschweig teilte am Mittwoch mit, dass die zuständige Strafkammer die bisherigen Termine für die Hauptverhandlung im sogenannten NOx-Strafverfahren aufgehoben und gleichzeitig neue angesetzt hat. Statt am 20. April soll der Prozess, der eine mögliche Beteiligung der Angeklagten am Diesel-Skandal beleuchtet, nun erst im Herbst am 16. September starten.

Als Grund für die erneute Verschiebung – ursprünglich sollte der Prozess bereits im Februar beginnen – führt das Landgericht die derzeitige Pandemie-Lage und die Bewertung, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder in ihrer jüngsten Videoschaltkonferenz vorgelegt haben, an.

„Auch wenn die bevorstehende Hauptverhandlung von den gefassten Beschlüssen nicht direkt betroffen ist, so bringen diese eine auf die aktuelle Situation und Entwicklung der COVID-19-Pandemie bezogene Bewertung zum Ausdruck, die gerade auch mit Blick auf die staatliche Schutzpflicht gegenüber Leben und Gesundheit die Verlegung des Beginns der Hauptverhandlung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr als sachgerecht erscheinen lässt“, so der Pressesprecher des Landgerichts Braunschweig, Dr. Stefan Bauer-Schade.

Aufgrund des großen öffentlichen Interesses soll die Verhandlung im Großen Saal der Stadthalle Braunschweig stattfinden. Sofern die Corona-Lage es dann zulässt, könnte die Verhandlung dann also vor einer großen Anzahl Journalisten und Zuschauer stattfinden. Insgesamt sind in dem Diesel-Prozess bis Juli 2023 ganze 130 Verhandlungstermine angesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn und anderen früheren Managern dabei bandenmäßigen Betrug vor.

Von Steffen Schmidt