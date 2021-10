Kurzarbeit, Produktionstief, zu hohe Fixkosten: Das Wolfsburger Stammwerk ist das Sorgenkind des Konzerns. VW-Führung und Betriebsrat haben unterschiedliche Vorstellungen und bringen sich jetzt im Vorfeld der Planungsrunde in Stellung.

Wie geht es am Standort Wolfsburg weiter? In der Planungsrunde stehen wichtige Entscheidungen an. Quelle: Julian Stratenschulte