Wechsel bei VW: Klaus Zellmer soll neuer Vertriebs-Vorstand werden

Volkswagen kommt einfach nicht zur Ruhe: Laut „ Manager Magazin“ soll Porsches derzeitiger USA-Chef Klaus Zellmer neuer Vertriebs-Vorstand der Marke VW werden. Er würde damit das Amt von Jürgen Stackmann übernehmen.

„Mehrere Beteiligte“, so das Magazin, hätten ihm den Personalwechsel bestätigt. Volkswagen selbst wollte sich nicht zur Personalie äußern. Über den Rückzug von VW-Vertriebs-Vorstand war in der Branche seit Monaten spekuliert worden. Unter anderem habe es im Vorstand unterschiedliche Auffassungen darüber gegeben, wie stark der Verkauf von Fahrzeugen mit Rabatten angekurbelt werden müsse. Auch auf der Kapitalseite des Aufsichtsrates habe es Stimmen gegen Stackmann gegeben.

Stackmann ist seit 2015 Vertriebs-Chef von Volkswagen

Stackmann war 2015 nach Vorstandsposten bei Skoda und Seat als Vertriebs-Chef zu VW gekommen und konnte in den vergangenen Jahren gute Verkaufszahlen aufweisen. Im Zuge der Corona-Krise geriet Volkswagen tief in die roten Zahlen. So brach der Umsatz von April bis Juni wegen des um 37 Prozent auf 41 Milliarden Euro ein, im ersten Halbjahr betrug der Rückgang 23 Prozent – der Umsatz lag bei 96 Milliarden Euro. Zuletzt hatten Verkaufszahlen und Umsatz aber wieder deutlich zugelegt.

Klaus Zellmer ist seit 2015 USA-Chef von Porsche. In den USA musste aber auch Porsche für das zweite Quartal ein dickes Minus verbuchen: Mit 12 000 Fahrzeugen brach der Verkauf im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent ein. Grund war auch hier die Corona-Krise. Einen genauen Zeitpunkt für den Personalwechsel nennt das Magazin nicht.

