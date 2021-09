Peine

Wer Oberhemden korrekt und schrankfertig falten kann, ist auch als Porsche-Speedster-Eigner eindeutig klar im Vorteil. Heiko Thoms aus dem Peiner Land ist so einer. Denn sein Modell aus dem Baujahr 1989 ist einer von den 2104 jemals gebauten 911 3.2 Speedstern in der breiten Karosserie-Variante mit einem sogenannten manuell zu bedienenden „Notdach“.

Automobile Klassiker aus der Region Quelle: Tobias Gloge

Und Not herrscht stets dann, wenn es regnet und der schicke Flitzer in indischrot ohne Abschirmung nach oben zur 250 km/h schnellen mobilen Badewanne mit 218 PS mutieren würde. Peinliche Sorgfalt beim fummeligen Zusammenlegen hat deswegen höchste Priorität, wenn es unter tief hängenden Wolken einmal sehr schnell gehen muss. Ist aber die Plane dann ordnungsgemäß unter der Hutze versenkt, strahlen Sonne und Besitzerstolz des 48-jährigen Porsche-Liebhabers um die Wette. „Dieses Auto war vor zwei Jahren mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst“, sagt er und umfasst den Griff der Fahrertür.

Mit dem Käfer kam Benzin ins Blut

Zwar habe er sich schon als Schuljunge hinter dem Steuer eines Porsche gesehen, begonnen habe er seine automobile Karriere allerdings mit dem „kleinen Bruder“ des Traumautos: dem VW Käfer. Spätestens ab dann scheint Benzin die Oberhand in seinem Blutkreislauf übernommen zu haben, denn dann „fuhr ich, was ich kriegen konnte“. Als studierter Fahrzeugbauer kommt er für seinen Arbeitgeber VW weltweit herum, war unter anderem für mehrere Jahre in China und Mexiko. Mit seiner japanischen Ehefrau Reiko teilt er inzwischen seine Leidenschaft für die flotten Flitzer aus Stuttgart.

Zur Galerie Ein wahres Schmuckstück Der Porsche 911 Speedster von Heiko Thoms.

Nun ist der 911er Speedster aus der berühmten G-Reihe die Krönung seines privaten Fuhrparks, zu dem er aus der Porsche-Familie noch einen 993 Turbo, einen 997 GT 3S MK II und einen historischen 308 angesammelt hat. Letzterer gilt besonders bei Insidern übrigens als Porsches dieselgetriebener Beitrag für die Bearbeitung von Feld und Acker.

Ein engmaschiges Netzwerk hilft dem Porsche-Enthusiasten bei der erfolgreichen Fahndung nach weiteren Objekten seiner Begierde, denn eigentlich, so sagt er augenzwinkernd, sei für ihn die Suche das Schönste am Kauf eines Porsche.

Tausendundeine Anekdoten

70 000 Kilometer hat der 6-Zylinder Boxer-Motor Thoms Speedster bereits vorangebracht. Das lässt ahnen, dass er einfach gerne unterwegs ist. Aber auch, wie er beteuert, größten Wert auf seine eigene und die Sicherheit seiner Mitfahrer legt. Besonders dann, wenn die Tachonadel sich flott nach rechts neigt und der Fahrgast seine Machtlosigkeit erkennt.

Automobile Klassiker aus der Region Das Wolfsburger Automuseum plant von Mitte November bis Mitte März 2022 die Ausstellung „Automobile Klassiker aus der Region“. 15 Young- oder Oldtimer werden dann gezeigt. Zuvor konnten sich Besitzer solcher Schmuckstücke beim Automuseum bewerben. WAZ/AZ stellen schon vorab einige Klassiker in ihrer Serie vor – darunter auch einige Modelle, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben.

Beiläufig erwähnt er, 2008 den ersten Platz der „Deutschen RallycrossTrophy“ – allerdings auf einem Audi A 4 Quattro 1,8i Turbo – belegt zu haben. Und dass er während seines Mexiko-Aufenthaltes für „einen Appel und ein Ei“ einen Porsche 356 C Coupe, Baujahr 1964 gekauft und damit gleich zwei Mal am 3500 Kilometer langen Rennen La Carrera Panamericana teilgenommen habe. „Ins Ziel zu kommen war für meinen Beifahrer und mich wie ein Sieg“, fügt er hinzu und man fühlt, dass er noch tausendundeine weitere Anekdote darüber erzählen könnte.

Zündschloss sucht man rechts vergeblich

Sein indischrotes Schätzchen gilt bei Kennern übrigens nicht nur als seltener visueller Faszinationspunkt im deutschen Straßenbild, sondern auch als sowohl puristische als auch kostengünstige Variante des 911er. Ohne Schnickschnack aber mit Fensterkurbel, eigens hergestellt für den US-Markt nach dem Vorbild englischer Roadster. Statt wie aus dem heute üblichen digitalen „Mäusekino“ kommen die Infos vom klassisch-analogen Armaturenbrett, das Autoradio mit Verkehrsfunk-Taste liefert nostalgischen Hörgenuss von der Musik-Kassette und das straffe Ledergestühl bietet sportliche Geborgenheit.

Und wer sich mit dem Zündschlüssel rechts neben der Lenksäule erfolglos abmüht und sich damit als Porsche-Novize outet, erfährt von Heiko Thoms, was das linksseitig installierte Porsche-Zündschloss mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu tun hat und warum Sorgfalt beim Hemdenfalten Speedsterfahrern nützlich ist.

Von Ulrich Jaschek