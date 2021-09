Wolfsburg

Volkswagen und sein Betriebsrat: Die besondere Stellung der Mitbestimmung bei Europas größtem Autobauer ist immer wieder Streitthema. Mit dem Urteil im Untreue-Prozess wegen mutmaßlich überhöhter Betriebsratsgehälter findet nun die nächste Episode ein Ende. Das Urteil des Landgerichts ist gerechtfertigt. Denn einerseits ist es angesichts der Vorgeschichte mit dem großen Betriebsratsskandal nicht verwunderlich, dass die Justiz bei Volkswagen genauer hinschaut, andererseits darf durchaus bezweifelt werden, ob man die gleiche Sorgfalt und das gleiche Misstrauen auch an anderer Stelle hätte walten lassen.

Zumal das Vorgehen Volkswagens und der angeklagten Personalmanager in diesem Fall nur wenig Raum für Kritik lassen. So beauftragte das Unternehmen frühzeitig unabhängige Rechtsexperten mit einer Untersuchung. Deren Ergebnis: Die Gehälter der Betriebsräte sind vertretbar. Das hat nun auch das Landgericht bestätigt.

Zwar kann man durchaus darüber streiten, ob 750 000 Euro für den Betriebsratschef Bernd Osterloh nicht doch zu hoch gegriffen sind – das gilt aber genauso für die Millionengehälter der Vorstände. Bei Volkswagen läuft in dieser Hinsicht eben einiges anders. Betriebsräte in hohen Positionen sind dort ob der besonderen Machtstellung der Mitbestimmung mehr Co-Manager als bloße Belegschaftsvertreter und können deswegen auch ähnlich bezahlt werden. Ob sie auch so bezahlt werden müssen oder sollten, ist eine andere Frage – und zwar der Ethik und nicht des Rechts.

Von Steffen Schmidt