Wolfsburg

Volkswagen-Konzern-Chef Herbert Diess droht damit, dass bei der Marke VW 30.000 Stellen wegfallen könnten – wenn das Unternehmen jetzt nicht die Weichen in die richtige Richtung stellt. Dieser Zeitungsbericht hat am Mittwoch für mächtig Wirbel gesorgt. Nicht nur in Wolfsburg, sondern auch konzern- und bundesweit, wenn man sich den Nachhall in Medien und VW-Betriebsrat anguckt.

Ziel erreicht: Dieses Thema sorgt für Aufregung

Wer immer dieses angebliche Diess-Zitat „durchgestochen“ hat und damit Aufmerksamkeit erregen wollte – er hat sein Ziel erreicht. Aber die vielen Stellungnahmen zum Aufreger-Thema zeigen auch: VW-Beschäftigte, Gewerkschafter und Politiker trauen Herbert Diess zu, dass er mit Horrorzahlen operiert, um seine Ziele – Digitalisierung und Elektrifizierung der Marke – zu erreichen. Darin liegt für Wolfsburg und Volkswagen der eigentliche Aufreger: das mangelnde Vertrauen in den Chef.

Aber wie soll der Umbau ohne Vertrauen gelingen?

Von Carsten Bischof