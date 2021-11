Es geht doch: Nach den extrem harten Monaten und wachsender Verunsicherung unter den VW-Beschäftigten gibt es nun endlich mal wieder gute Nachrichten für Wolfsburg. Die Pläne zur neuen Fabrik unterstreichen nicht nur das Bekenntnis zum Standort, dass durch das Projekt Trinity ohnehin schon gegeben war, sondern könnten das Werk auch auf Jahre zukunftssicher machen. Denn mit der neuen Fabrik wird nicht nur Altes ersetzt, sondern das Stammwerk erhält auch noch weitere Fertigungslinien dazu. Am Ende wird Wolfsburg dann nicht nur eine, sondern gleich zwei ultramoderne Produktionsstätten beheimaten.

Die Auslastungssorgen und Effektivitätsvorwürfe könnten damit tatsächlich der Geschichte angehören. Vor allem aber vermittelt die Nachricht eines: Optimismus. Nachdem wochenlang öffentlich breitgetreten wurde, was Wolfsburg alles nicht kann und wie sehr man Tesla hinterherhinkt, dreht Ralf Brandstätter den Spieß um: Was Grünheide kann, kann Wolfsburg schon lange. Das ist eine Botschaft, die die VW-Familie in dieser schwierigen Zeit braucht und zusammenschweißt.

Von Steffen Schmidt