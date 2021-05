Wolfsburg

Mit der Kampagne „#OutAtWorkVWgroup“ setzen 120 VW-Beschäftigte dieser Tage mit ihrem Outing ein Zeichen für Diversität. Einer der Initiatoren der Kampagne ist der Beschäftigte Rafael Nasemann vom Volkswagen LGBTIQ* & Friends-Netzwerk „We drive proud“. WAZ-Redakteur Steffen Schmidt sprach mit ihm über das Netzwerk, die Kampagne und die Probleme, mit denen queere Beschäftigte auch heute noch zu kämpfen haben.

Herr Nasemann. Sie sind einer der Sprecher des Netzwerks „We drive proud“. Erzählen Sie uns etwas darüber?

Wir haben das Netzwerk 2019 in Wolfsburg und Berlin ins Leben gerufen – am Anfang nur mit rund 25 Mitgliedern. Mittlerweile sind wir über 400 queere Beschäftigte und Freunde. Denn wir haben das Netzwerk bewusst nicht nur für queere Menschen gegründet, sondern auch für nicht-queere Unterstützer. Gemeinsam wollen wir Verständnis und Sichtbarkeit erzeugen.

Das bedeutet „queer“ Queer ist der Überbegriff für jegliche sexuelle Identität oder Orientierung, die von der als Norm erlebten Heterosexualität abweicht LGBTIQ*: LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum kommende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, also Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender. Die hinteren Buchstaben IQ wurden historisch erst später hinzugefügt und repräsentieren Intersexuelle und Queere Menschen. Hinter vielen Worten und Buchstaben gibt es in queeren Kontexten ein * [Sternchen]. Das Sternchen ist einer Programmier-Sprache entnommen, wo es als eine Art »Platzhalter« fungiert. Das Sternchen ist zu einer Markierung für Vielfalt und Selbstbezeichnung geworden.

In ihrer Kampagne „#OutatWorkVWgroup“ outen sich 120 VW-Beschäftigte und zeigen Gesicht. Warum ist das so wichtig?

Wir wollen damit Mut machen und ein Zeichen setzen. Nicht geoutete queere Personen halten am Arbeitsplatz leider viel zu oft noch immer etwas von sich zurück. Die häufigste Frage, mit der wir konfrontiert werden, ist: Was hat diese private Sache am Arbeitsplatz zu suchen? Aber die sexuelle Orientierung oder Identität nicht zu thematisieren, ist ein Privileg nicht-queerer Menschen. Es geht nicht darum, über Sexualität zu reden, sondern sich ganz normal über den Alltag austauschen zu können, wie alle anderen Kollegen auch – darüber, dass wir mit unserem Partner im Kino waren oder Ähnliches. Doch für queere Personen bedeutet das immer ein kleines Stück Outing. Mit diesem Druck müssen sie regelmäßig leben. Ein Outing hilft, diesen Druck zu nehmen.

Bei der Kampagne kommen auch VW-Beschäftigte aus Argentinien und Brasilien zu Wort, also Ländern, in denen Homo- oder Transsexualität noch wesentlich feindseliger begegnet wird, als etwa in Deutschland. Wie sind die Rückmeldungen der Beteiligten und der Kollegen?

Gerade in diesen Ländern ist die Aktion umso wichtiger. Wir können mit unserer Aktion zwar nicht die Gesellschaft verändern, aber die Arbeitsbedingungen für queere Menschen. Besonders von den queeren Mitarbeitenden aus diesen Ländern gibt es wunderbare emotionale Rückmeldungen. Der Zuspruch der Konzernzentrale bedeutet ihnen extrem viel.

Hört sich an, als sei Volkswagen beim Thema Akzeptanz bereits sehr weit.

Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir merken wirklich, dass sich die ganze Unternehmenskultur in den letzten Jahren spürbar zum Positiven verändert hat. Aber auch Volkswagen ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt es gibt sicherlich auch Menschen im Konzern, die Vorurteile haben und Homo-, Bi- oder Transsexualität ablehnen.

Was raten Sie queeren Menschen, die ihr Outing am Arbeitsplatz noch vor sich haben?

Wenn man unsicher ist, sollte man den Kontakt zu anderen queeren Mitarbeitenden suchen. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass wir das Netzwerk „We drive proud“ gegründet haben. Der Austausch kann Sicherheit und Selbstbewusstsein geben. Zu erreichen sind wir einfach über das Intranet mit dem Suchbegriff „We drive proud“ oder unsere E-Mail-Adresse wedriveproud@volkswagen.de. Im Moment finden unsere Treffen und Aktionen wegen Corona zwar nur digital statt, aber wir freuen uns schon wieder sehr auf die ersten persönlichen Netzwerktreffen.

Von Steffen Schmidt