Von der Cash-Cow zum Sorgenkind: Volkswagen und das China-Problem

Volkswagen gerät auf dem chinesischen Markt zunehmend unter Druck. Der wichtige Einstieg in die E-Mobilität lief schief. Ein möglicher Grund: Fehlendes Verständnis für die Kunden.

Vorstellung des extra in und für China entwickelten ID.6: VW hat den Start in die Elektromobilität in China verpatzt. Quelle: NG HAN GUAN