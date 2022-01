Ein E-Bulli, der an den legendären Samba-Bus erinnert und ein elektrisches SUV-Coupé: Mit diesen Modellen will der Autobauer seine Anteile auf dem boomenden Markt ausbauen.

Vom Born bis zum Buzz: Mit diesen neuen Elektro-Modellen will VW 2022 punkten

Neuheiten - Vom Born bis zum Buzz: Mit diesen neuen Elektro-Modellen will VW 2022 punkten

Neuheiten - Vom Born bis zum Buzz: Mit diesen neuen Elektro-Modellen will VW 2022 punkten