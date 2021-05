Volkswagen zahlt Corona-Prämie jetzt auch an Doktoranden

Wolfsburg

Unerwarteter Geldsegen für die rund 250 Doktorandinnen und Doktoranden bei Volkswagen: Auch sie erhalten mit der Juni-Abrechnung eine komplett abgabenbefreite Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro auf ihr Konto überwiesen.

Der Corona-Bonus wurde in der jüngsten Tarifrunde ausgehandelt. Alle VW-Beschäftigten erhalten demnach 1000 Euro extra, für Auszubildende und Dual-Studierende beträgt die Höhe der Prämie 600 Euro. Für Doktorandinnen und Doktoranden allerdings zählt der VW-Haustarifvertrag nicht. Sie wären folglich leer ausgegangen.

Eine No-Go, wie der Betriebsrat fand. Die Arbeitnehmervertreter verhandelten deshalb nach. Speziell die neue Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo setzte sich für die Promovierenden ein und handelte die Übertragung der Prämie aus. Zur Umsetzung werden die Doktorandinnen und Doktoranden nun den Auszubildenden und Dual-Studierenden gleichgestellt. „Auch unsere Doktorandinnen und Doktoranden haben diese Sonderzahlung verdient, weil auch sie wie alle Beschäftigten unter den besonderen Belastungen der Pandemie stehen“, betont Cavallo.

Guido Mehlhop betreut künftig die Gruppe der Promovierenden

Und auch die übrigen Erhöhungen im Haustarif, auf die sich IG Metall und Volkswagen geeinigt haben, kommen den Doktorandinnen und Doktoranden zugute. Heißt: Ab Januar 2022 wird ihr Entgelt um 2,3 Prozent erhöht und ab sofort wird die Leistungsorientierte Sondervergütung, die vorher individuelle berechnet wurde, als monatlicher Fixbetrag von 150 Euro ausgezahlt.

Die Corona-Prämie könnte man übrigens als eine Art „Abschiedsgeschenk“ von Daniela Cavallo an die Doktorandinnen und Doktoranden bezeichnen. Denn: Mit dem Wechsel an der Betriebsratsspitze kümmert sich von nun an Guido Mehlhop um die Themen der Promovierenden. Denn zuständig für diese Gruppe ist beim Betriebsrat traditionell die Stellvertretung. Mit Cavallos Wechsel in den Vorsitz übergibt sie diese Aufgabe nun an Mehlhop. Bei den Referenten des Betriebsrates bleibt Dr. Henrik Müller-von der Ohe zuständig als Ansprechpartner für die Doktorandinnen und Doktoranden.

Von Steffen Schmidt