Volkswagen will mit neuer Projekteinheit noch näher an die Kunden rücken

Wolfsburg

Mit der Umsetzung der neuen Markenstrategie „Accelerate“ soll der Kunde bei Volkswagen stärker in den Fokus rücken. Der digitalen Entwicklung will man deshalb mit der Installation eines „Customer Experience Officer“ Rechnung tragen. Das Ziel: Die Verbesserung des ganzheitlichen Kundenerlebnisses.

Die Marke Volkswagen hat dafür eine neue Projekteinheit geschaffen, die als Schnittstelle zu allen relevanten Unternehmensbereichen und Regionen ein umfassendes User Experience Management aufbauen soll. Kundenbedürfnisse und -feedback sollen so zum Dreh- und Angelpunkt für alle Entwicklungsschritte von Fahrzeugen und Services über den gesamten Lebenszyklus werden.

Brandstätter: „Digitalisierung schafft neue Schnittstellen zum Kunden“

„Mit der zunehmenden Digitalisierung des Autos entstehen jetzt in- und außerhalb des Fahrzeuges neue Schnittstellen zu unseren Kunden. Ein ganzheitliches Kundenerlebnis und die schnelle Umsetzung von Kundenwünschen wird jetzt noch mehr zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal“, erklärte Markenchef Ralf Brandstätter.

Kundenbedürfnisse und -feedback sollen zum Dreh- und Angelpunkt für alle Entwicklungsschritte von Fahrzeugen und Services über den gesamten Lebenszyklus werden. Quelle: Volkswagen

Mit der Wandlung des Unternehmens zu einem kundenzentrierten Tech-Unternehmen, richte man die eigenen Prozesse noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden aus, so Brandstätter. Dies gelte sowohl für die frühe Entwicklungsphase der Fahrzeuge als auch für „die Konfiguration und den Kauf des Autos sowie das Angebot digitaler Dienste bis hin zum Werkstattbesuch.“ Die benötigten Daten und Informationen für diesen Schritt holt sich VW künftig über die jetzt startenden Over-The-Air-Updates oder die bald möglichen Zubuchungen von Funktionen „on demand“ und nicht zuletzt über das für die ID.Modelle bereits eingeführte Agentur-Vertriebsmodell.

Ziel ist ein ganzheitliches Kundenerlebnis

Für die Steuerung und Weiterentwicklung der Kundenschnittstellen beruft Volkswagen Dr. Markus Kleimann, der bei Volkswagen bislang die Baureihe G3 (Mid-/Fullsize) verantwortet hat, zum Customer Experience Officer. Vor seiner Tätigkeit als Leiter der Baureihe G3 war Kleimann für Volkswagen unter anderem als Entwicklungsvorstand und Strategieleiter in Südamerika und in China tätig. Dort hat er die Definition und Entwicklung markt-spezifischer, auf regionale Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produkte vorangetrieben – zum Beispiel mit dem Virtus und dem Taigo in Brasilien.

„Ein ganzheitliches Kundenerlebnis heißt für uns, die Rückmeldung der Kunden gezielt in die Weiterentwicklung unserer Produkte und Services zu integrieren. Das ist entscheidend im Wettbewerb um die zufriedensten Kunden“ sagt Kleimann. Ziel sei es, „unsere Services intuitiv nutzbar zu machen, sie in die Lebens- und Erfahrungsweltunserer Kunden zu integrieren und neue Entwicklungen vorherzusehen“, erklärte Kleimann.

Vertriebsvorstand Klaus Zellmer nannte die Berufung Kleimanns in einem LinkedIn-Beitrag „einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, zur begehrenswertesten Marke für nachhaltige Mobilität zu werden.“ Schon heute sei Volkswagen vor allem durch den Handel „ganz nah dran“ am Kunden. Feedback nehme man wahr und ernst. Die neue Einheit helfe nun aber dabei, die Kundenrückmeldungen noch schneller und besser umsetzen zu können.

Von Steffen Schmidt