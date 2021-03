Volkswagen will am Montag neue Batteriestrategie vorlegen

Wolfsburg

Gerade erst hat Volkswagen die Absatzziele für Elektroautos nach oben korrigiert. Bis 2030 sollen allein für die Marke VW Pkw in Europa 70 Prozent der Gesamtverkäufe auf diesen Antrieb entfallen. Das bedeutet eine Verdoppelung der bislang geplanten Quote. Ähnlich stark wurden die Absatzziele auch für China und Nordamerika angehoben. Andere Konzernmarken wie Audi und Porsche werden ihren Elektroanteil ebenfalls weiter erhöhen.

Damit diese Pläne auch aufgehen, brauch es vor allem eines: eine ausreichende Versorgung mit Batterien – der wichtigsten und wertvollsten Komponente in einem E-Fahrzeug. Den Bedarf an Batterien hat Volkswagen bis 2015 gedeckt. Wie der Konzern dies für die zweite Hälfte des Jahrzehnts mit den nach oben korrigierten Verkaufszielen gewährleisten will, darüber werden Konzern-Chef Herbert Diess und Komponenten-Chef Thomas Schmall wohl ausgiebig am Montag ab 13 Uhr per Livestream im Rahmen des VW Power Day informieren.

Übertragen wird die knapp dreistündige Veranstaltung live aus dem Hafen 1 in der Autostadt. Um eine simple Pressekonferenz wird es sich dabei übrigens nicht handeln. Live-Schalten in die ganze Welt und Gäste werden ebenso erwartet wie 3D-Visualisierungen direkt auf der Bühne. Verfolgt werden kann der „Power Day“ auf der VW-Homepage aber auch auf anderen Kanälen wie Youtube oder Twitter. Am Sonntag gab es bereits eine Generalprobe im Hafen 1.

Schmall: „Montag liefern wir Antworten“

Seit rund einer Woche bewirbt Volkswagen das Event auf allen Kanälen, hält sich ansonsten aber bedeckt. Inzwischen gilt jedoch als gesichert, dass Volkswagen Aussagen zur Batteriestrategie treffen wird. Das hat auch Thomas Schmall bestätigt. „„Wir haben eine klare Strategie beim Thema Batterie. Gerade mit Investoren haben wir vielfach darüber gesprochen, wie entscheidend die Batterie für den E-Roll-out ist – Montag liefern wir Antworten.“

Bisher bezieht VW seine Batteriezellen vor allem von asiatischen Produzenten, steigt aber mit einer eigenen Batteriezellenfabrik in Salzgitter aber auch selbst in die Fertigung ein und investiert in kräftig in Unternehmen aus der Branche. Ob VW die Kapazitäten in Salzgitter ausbaut, neue Zellfabriken eröffnet oder die vorhandenen Bezugsquellen ausweitet, wird dann wohl am Montag beantwortet. Daneben dürfte auch das zweite zentrale Thema für die E-Offensive im Fokus stehen: die Infrastruktur. Auch für dieses Gebiet wird VW wahrscheinlich Pläne bekanntgeben.

