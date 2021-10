Wolfsburg

Die Konzernspitze von Volkswagen ist am Mittwochnachnachmittag Spekulationen über die mögliche Streichung Zehntausender Jobs entgegengetreten. „Ein Abbau von 30 000 Stellen ist kein Thema“, hieß es aus dem Umfeld von Vorstandschef Herbert Diess nach Berichten, wonach erhebliche Kürzungen etwa am Stammsitz in Wolfsburg bevorstehen könnten. Kurz zuvor hatte sich die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo in einem Schreiben im Intranet beruhigend an die Belegschaft gewandt und den Vorstandsvorsitzenden zu einer „Klarstellung“ aufgefordert.

Es gebe kein Szenario drohender Arbeitsplatzverluste

Diess soll nach Informationen aus Unternehmenskreisen bei einer Aufsichtsratssitzung im September über die Zahl 30 000 gesprochen haben. Allerdings sei es dabei nicht um ein unmittelbares Szenario drohender Arbeitsplatzverluste gegangen, betonte VW nun.

Wohl aber sei es nötig, Themen wie die Kostenlage und Auslastung von Standorten intensiv zu diskutieren: „Es steht außer Frage, dass wir uns angesichts der neuen Marktteilnehmer mit der Wettbewerbsfähigkeit unseres Werks in Wolfsburg befassen müssen.“ Es geht dabei vor allem um den US-Rivalen Tesla und dessen neues deutsches Werk bei Berlin.

Cavallo nennt die Abbaupläne „absurd“

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte sich kurz zuvor im Intranet an die Belegschaft gewendet: „Die Schlagzeilen vom heutigen Vormittag haben bei vielen von euch zu Recht Fragen und zum Teil leider auch Sorgen ausgelöst.“ Ein Abbau von 30 000 Arbeitsplätzen wäre „absurd“, schrieb sie. Sie erwarte, „dass der Konzernvorstand die Sorgen der Belegschaft angesichts der heutigen Presseberichterstattung ernst nimmt, sich ausdrücklich erklärt und sofort unmissverständlich klarstellt: Es gibt keine Gedankenspiele über irgendeinen Arbeitsplatzabbau.“

