Mitte nächster Woche startet Volkswagen an allen deutschen Standorten mit den regulären und freiwilligen Corona-Impfungen. Alle Beschäftigten bekommen bald einen Brief mit einem persönlichen Impfangebot. Im Wolfsburger Stammwerk soll das Impfzentrum im Hafen 1 am 10. Juni in den Regelbetrieb gehen.