Volkswagen spendet 600 000 Euro für Gedenkstätte Auschwitz

Mit einer großzügigen Spende unterstützt Volkswagen erneut das Internationale Auschwitz Komitee: 600 000 Euro stellt Volkswagen für die Gedenkstättenarbeit des Komitees in Oswiecim/Auschwitz zur Verfügung. Ermöglicht wird mit der Spende der Volkswagen AG die Durchführung eines Forschungsprojektes der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau: Gemeinsam mit den Arolsen Archives und der Gedenkstätte Buchenwald rekonstruiert die Gedenkstätte Lebensgeschichten von Männern und Frauen, die nach Auschwitz deportiert worden sind.

Ebenfalls unterstützt wird die Projektarbeit und die Entwicklung der Internationalen Jugend-Begegnungsstätte in Auschwitz, der Volkswagen seit ihrer Gründung im Jahr 1986 verbunden ist. Zum Engagement der Volkswagen AG betonte in Berlin Christoph Heubner, der Exekutiv Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees: „Für die Überlebenden von Auschwitz ist das finanzielle und pädagogische Engagement der Volkswagen AG gerade in diesen Tagen ein unmissverständliches und berührendes Zeichen der Solidarität im gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus und rassistischen Hass, das von der weltweiten Belegschaft von Volkswagen getragen wird und weit in die Gesellschaft ausstrahlt.“

VW-Azubis helfen jedes Jahr bei der Erhaltung der Gedenkstätte

Gemeinsam mit dem Internationalen Auschwitz Komitee ist Volkswagen der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau seit mehr als drei Jahrzehnten eng verbunden. Hunderte von Auszubildenden des Konzerns aus Deutschland und Polen haben in den letzten Jahren an der Erhaltung der Gedenkstätte mitgearbeitet und sich mit den Ursachen und der Geschichte von Auschwitz auseinandergesetzt.

„Auch für die aktuelle Unterstützung unserer Arbeit sind wir sehr dankbar: Sie ermöglicht uns, die Lebenswege von Menschen zu rekonstruieren, die nach Auschwitz deportiert worden sind. Wir können durch unsere Recherchen vielen dieser Menschen wieder einen Namen und eine Familiengeschichte zurückgeben. Das ist für uns sehr wichtig. Wir hoffen sehr, dass unsere Zusammenarbeit auch nach der Pandemie Bestand haben wird und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf die nächste Gruppe von Auszubildenden, die ihnen helfen werden, die Gedenkstätte für die Zukunft zu erhalten“, sagte Dr. Piotr Cywinski, der Direktor der Gedenkstätte

